Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Подання заяви на відстрочку — які проблеми можуть виникнути

Подання заяви на відстрочку — які проблеми можуть виникнути

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 01:30
Які проблеми можуть виникнути після подачі заяви на відстрочку — відповідь юристки
Військовий квиток. Фото ілюстративне: Work.ua

Громадян, які претендують на відстрочку, у період розгляду відповідної заяви мобілізовувати не мають права. Щоправда, проблеми все ж таки можуть виникнути. 

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла молодший юрист юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Анастасія Швиткіна.

Реклама
Читайте також:

Які проблеми можуть бути під час подачі заяви на відстрочку

За словами юристки, військовозобов'язані, які претендують на отримання відстрочки, можуть стикнутися із проблемами, які пов'язані із процедурою подання й реєстрації заяви.

"Це може бути відсутність проставленої відмітки на копії заяви, відсутність реєстраційного номера або ж неможливість отримати фото підтвердження. Без такого підтвердження довести факт подання заяви про надання відстрочки від мобілізації надзвичайно складно", — зазначила Анастасія Швиткіна.

Також вона додала, що бувають випадки, коли військовозобов'язаних мобілізують у період розгляду заяви на відстрочку або перед поданням цього звернення. Працівники ТЦК та СП свідомо ігнорують надходження заяви.

"Вважають таку заяву поданою безпідставно або не визнають факт подання такої заяви. Через це, на жаль, іноді чоловіків мобілізують саме в період, коли заяву на відстрочку ще розглядають або навіть до її подання, якщо немає підтверджень про звернення", — пояснила правознавиця.

Аби не потрапити в таку ситуацію, варто подавати заяву якнайшвидше й наполягати, щоб її зареєстрували в день подання та надали офіційне підтвердження.

"Без оформленої відстрочки можуть мобілізувати навіть за наявності підстав для звільнення, якщо не вжито дій для підтвердження цього статусу. Щоб зафіксувати це, треба отримати довідку про відстрочку від призову під час мобілізації та відповідне підтвердження", — підсумувала представниця юридичної компанії.

Нагадаємо, якщо громадянин подає заяву на відстрочку, ТЦК має розглянути це звернення. Не є винятком навіть випадки, коли про відстрочку просить військовозобов'язаний, який порушив військовий облік або навіть перебуває в розшуку.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" з'явилася нова функція. Відтепер там можуть оформити відстрочку освітяни.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані заява
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації