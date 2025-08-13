Які проблеми можуть виникнути після подачі заяви на відстрочку — відповідь юристки

Військовий квиток. Фото ілюстративне: Work.ua

Громадян, які претендують на відстрочку, у період розгляду відповідної заяви мобілізовувати не мають права. Щоправда, проблеми все ж таки можуть виникнути.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла молодший юрист юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Анастасія Швиткіна.

Які проблеми можуть бути під час подачі заяви на відстрочку

За словами юристки, військовозобов'язані, які претендують на отримання відстрочки, можуть стикнутися із проблемами, які пов'язані із процедурою подання й реєстрації заяви.

"Це може бути відсутність проставленої відмітки на копії заяви, відсутність реєстраційного номера або ж неможливість отримати фото підтвердження. Без такого підтвердження довести факт подання заяви про надання відстрочки від мобілізації надзвичайно складно", — зазначила Анастасія Швиткіна.

Також вона додала, що бувають випадки, коли військовозобов'язаних мобілізують у період розгляду заяви на відстрочку або перед поданням цього звернення. Працівники ТЦК та СП свідомо ігнорують надходження заяви.

"Вважають таку заяву поданою безпідставно або не визнають факт подання такої заяви. Через це, на жаль, іноді чоловіків мобілізують саме в період, коли заяву на відстрочку ще розглядають або навіть до її подання, якщо немає підтверджень про звернення", — пояснила правознавиця.

Аби не потрапити в таку ситуацію, варто подавати заяву якнайшвидше й наполягати, щоб її зареєстрували в день подання та надали офіційне підтвердження.

"Без оформленої відстрочки можуть мобілізувати навіть за наявності підстав для звільнення, якщо не вжито дій для підтвердження цього статусу. Щоб зафіксувати це, треба отримати довідку про відстрочку від призову під час мобілізації та відповідне підтвердження", — підсумувала представниця юридичної компанії.

Нагадаємо, якщо громадянин подає заяву на відстрочку, ТЦК має розглянути це звернення. Не є винятком навіть випадки, коли про відстрочку просить військовозобов'язаний, який порушив військовий облік або навіть перебуває в розшуку.

