Какие проблемы могут возникнуть после подачи заявления на отсрочку — ответ юриста

Граждан, претендующих на отсрочку, в период рассмотрения соответствующего заявления мобилизовывать не имеют права. Правда, проблемы все же могут возникнуть.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швыткина.

Какие проблемы могут быть при подаче заявления на отсрочку

По словам юриста, военнообязанные, претендующие на получение отсрочки, могут столкнуться с проблемами, которые связаны с процедурой подачи и регистрации заявления.

"Это может быть отсутствие проставленной отметки на копии заявления, отсутствие регистрационного номера или невозможность получить фото подтверждения. Без такого подтверждения доказать факт подачи заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации чрезвычайно сложно", — отметила Анастасия Швыткина.

Также она добавила, что бывают случаи, когда военнообязанных мобилизуют в период рассмотрения заявления на отсрочку или перед подачей этого обращения. Работники ТЦК и СП сознательно игнорируют поступление заявления.

"Считают такое заявление поданным безосновательно или не признают факт подачи такого заявления. Поэтому, к сожалению, иногда мужчин мобилизуют именно в период, когда заявление на отсрочку еще рассматривают или даже до его подачи, если нет подтверждений об обращении", — объяснила правовед.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, стоит подавать заявление как можно быстрее и настаивать, чтобы его зарегистрировали в день подачи и предоставили официальное подтверждение.

"Без оформленной отсрочки могут мобилизовать даже при наличии оснований для освобождения, если не предприняты действия для подтверждения этого статуса. Чтобы зафиксировать это, надо получить справку об отсрочке от призыва по мобилизации и соответствующее подтверждение", — подытожила представительница юридической компании.

Напомним, если гражданин подает заявление на отсрочку, ТЦК должен рассмотреть это обращение. Не являются исключением даже случаи, когда об отсрочке просит военнообязанный, который нарушил воинский учет или даже находится в розыске.

