Податкова передасть Міноборони дані для перевірки військового обліку

Оформлення документів. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Кабмін зобов'язав Державну податкову службу України передати Міноборони дані з реєстру платників податків, інформація про яких має бути у військовому реєстрі "Оберіг". Нові зміни торкнуться і тих, хто перебуває за кордоном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову уряду №981 від 29 липня 2026 року, яка оновлює порядок ведення Єдиного реєстру призовників, військових та резервістів.

Для чого будуть передані дані до Міноборони

Згідно з постановою, податкова повинна протягом трьох місяців передати Міністерству оборони інформацію, передбачену законом, щодо громадян України віком від 18 до 60 років. Отримані дані будуть використані для оновлення даних у реєстрі "Оберіг".

Ключова ідея такого обміну полягає в автоматичний звірці відомостей із податкової бази з даними військового обліку. Це у свою чергу дасть змогу виявити громадян, дані про яких відсутні в реєстрі "Оберіг", а також знайти неточності або невідповідності у вже створених облікових записах.

Передусім йдеться про випадки, коли в різних державних реєстрах відрізняються адреса проживання, паспортні реквізити чи інші персональні дані. Раніше подібне уточнення інформації здійснювалося через ТЦК або за допомогою окремих державних інформаційних систем.

Що змінюється для українців за кордоном

Постанова Кабміну стосується не лише взаємодії між державними органами. Вона також встановлює новий порядок перевірки військово-облікових документів у закордонних дипломатичних установах України.

Так, під час звернення чоловіків віком від 18 до 60 років за певними консульськими послугами працівники консульств перевірятимуть чинність військово-облікового документа через інформаційні системи, які пов'язані з реєстром "Оберіг".

Ця перевірка можна буде відбуватися через електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" або його паперову копію з QR-кодом. Окрім того, у деяких ситуаціях дозволятиметься також пред’явлення паперового військово-облікового документа.

Ці нововведення передбачають кілька можливих ситуацій, а саме:

якщо військово-обліковий документ чинний, а відомості в ньому збігаються з інформацією, що міститься в реєстрі "Оберіг", тоді консульську послугу нададуть у стандартному порядку;

якщо документ відсутній, втратив чинність або його дані не відповідають інформації з реєстру, у наданні окремих консульських послуг можуть відмовити.

окремий виняток встановлено для документів, необхідних громадянину для повернення в Україну.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно юристи розповіли, скільки штрафів ТЦК може накласти на одного громадянина. За їх даними, є випадки, коли одна особа отримувала до 5 штрафів.

Також ми писали, як вести облік з ТЦК є, щоб не отримати штраф.