Відстрочка від мобілізації - чи можуть мобілізувати під час оформлення відстрочки в іншому ТЦК

Робота групи сповіщення ТЦК. Фото: vinnitsa.info

Якщо військовозобов’язаний громадянин подав документи на відстрочку до свого ТЦК, інформація про це у інші центри комплектування не надається. Але затримати і тим паче мобілізувати його не можуть.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Інформацію чужі ТЦК не отримують

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати в іншому ТЦК, якщо у своєму він подав заяву про відстрочку.

Громадянина зацікавило, чи отримують чужі ТЦК інформацію про оформлення громадянами відстрочки.

"ТЦК іншого району не бачать, що Ви подали заяву на відстрочку", — підтвердив припущення громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Які документи варто носити з собою

Юрист пояснив, як військовозобов’язаному, який оформлює відстрочку, правильно вчинити у ситуації, коли він їздить по роботі територією інших ТЦК.

"При собі Вам бажано було б мати всі підтвердні документи та Ваш примірник заяви із вхідним номером, який проставив ТЦК при реєстрації заяви на останній", — підкреслив Айвазян.

Він також додав, що групи оповіщення чужих ТЦК не мають застосовувати до таких громадян навіть адміністративне затримання.

"Вас не мають права затримати, мотивуючи це тим, що Ви не маєте оформленої відстрочки", — запевнив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який територіальний центр комплектування може призвати резервіста.

Також ми повідомляли про те, в яких випадках ТЦК може законно мобілізувати заброньованого працівника.