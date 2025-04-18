Отсрочка от мобилизации - могут ли мобилизовать при оформлении отсрочки в другом ТЦК

Подал документы на отсрочку — мобилизуют ли в чужом ТЦК
Если военнообязанный гражданин подал документы на отсрочку в свой ТЦК, информация об этом в другие центры комплектования не предоставляется. Но задержать и тем более мобилизовать его не могут.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Информацию чужие ТЦК не получают
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его мобилизовать в другом ТЦК, если в своем он подал заявление об отсрочке.
Гражданина заинтересовало, получают ли чужие ТЦК информацию об оформлении гражданами отсрочки.
"ТЦК другого района не видят, что Вы подали заявление на отсрочку", — подтвердил предположение гражданина адвокат Юрий Айвазян.
Какие документы стоит носить с собой
Юрист объяснил, как военнообязанному, который оформляет отсрочку, правильно поступить в ситуации, когда он ездит по работе по территории других ТЦК.
"При себе Вам желательно было бы иметь все подтверждающие документы и Ваш экземпляр заявления с входящим номером, который проставил ТЦК при регистрации заявления на последний", — подчеркнул Айвазян.
Он также добавил, что группы оповещения чужих ТЦК не должны применять к таким гражданам даже административное задержание.
"Вас не имеют права задержать, мотивируя это тем, что Вы не имеете оформленной отсрочки", — заверил Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какой территориальный центр комплектования может призвать резервиста.
Также мы сообщали о том, в каких случаях ТЦК может законно мобилизовать забронированного работника.
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