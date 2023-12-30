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Подоляк розповів, чи будуть вносити зміни до закону про мобілізацію

30 грудня 2023 17:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Подоляк розповів, чи будуть вносити зміни до закону про мобілізацію
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Законопроєкт про мобілізацію в тому вигляді, в якому він є зараз не будуть виносити на голосування. Спочатку відбудеться обговорення у Верховній Раді та внесення змін.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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Законопроєкт про мобілізацію в Україні

"Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт — для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну", — сказав він.

За словами представника Офісу Президента, далі українці побачать, що цей законопроєкт буде обговорено і врегульовано так, аби він містив в собі відповідні правильні нормативні позиції.

"Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", — уточнив Подоляк.

Він додав, що той закон, який в Україні діє зараз — не відповідає нинішнім реаліям повномасштабної війни, а тому це добре, що відбувається дискусія на рівні міністерств та профільних експертів.

Нагадаємо, що Уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні. Голосування за новий законопроєкт щодо цього питання відбудеться у січні.

Також ми писали, що новий законопроєкт щодо змін у проведенні мобілізації скасовує відстрочку для тих, хто здобуває другу вищу освіту.

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