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Подоляк рассказал, будут ли вносить изменения в закон о мобилизации

30 декабря 2023 17:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Подоляк рассказал, будут ли вносить изменения в закон о мобилизации
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Законопроект о мобилизации в том виде, в каком он сейчас не будут выносить на голосование. Сначала состоится обсуждение в Верховной Раде и внесение изменений.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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"Будет ли он в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект — для обсуждения. После того как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более или менее оптимальный законопроект, учитывающий, что у нас длинная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну", — сказал он.

По словам представителя Офиса Президента, далее украинцы увидят, что этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы он включал в себя соответствующие правильные нормативные позиции.

"После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и у нас будет новый закон о мобилизации", — уточнил Подоляк.

Он добавил, что тот закон, который в Украине действует сейчас, не отвечает нынешним реалиям полномасштабной войны, поэтому это хорошо, что происходит дискуссия на уровне министерств и профильных экспертов.

Напомним, что правительство предлагает усовершенствовать подход к мобилизации в Украине. Голосование за новый законопроект по этому вопросу состоится в январе.

Также мы писали, что новый законопроект по изменениям в проведении мобилизации отменяет отсрочку для тех, кто получает второе высшее образование.

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