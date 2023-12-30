Подоляк рассказал, будут ли вносить изменения в закон о мобилизации

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП

Законопроект о мобилизации в том виде, в каком он сейчас не будут выносить на голосование. Сначала состоится обсуждение в Верховной Раде и внесение изменений.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Законопроект о мобилизации в Украине

"Будет ли он в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект — для обсуждения. После того как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более или менее оптимальный законопроект, учитывающий, что у нас длинная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну", — сказал он.

По словам представителя Офиса Президента, далее украинцы увидят, что этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы он включал в себя соответствующие правильные нормативные позиции.

"После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и у нас будет новый закон о мобилизации", — уточнил Подоляк.

Он добавил, что тот закон, который в Украине действует сейчас, не отвечает нынешним реалиям полномасштабной войны, поэтому это хорошо, что происходит дискуссия на уровне министерств и профильных экспертов.

Напомним, что правительство предлагает усовершенствовать подход к мобилизации в Украине. Голосование за новый законопроект по этому вопросу состоится в январе.

Также мы писали, что новый законопроект по изменениям в проведении мобилизации отменяет отсрочку для тех, кто получает второе высшее образование.