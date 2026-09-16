Суд покарав подружжя за злив місця перебування ТЦК

Перевірка документів у чоловіка. Фото: кадр з відео

У Львівській області судили подружжя з Яворівщини, які були адміністраторами у Viber-групі та поширювали інформацію про діяльність груп оповіщення ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "Zaxid.NET".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подружжя було адміністраторами сільської Viber-групи, учасники якої обмінювалися інформацією про місця та час проведення співробітниками ТЦК та СП заходів з оповіщення населення і вручення повісток. Такі повідомлення, як зазначається у справі, могли сприяти ухиленню від виконання обов’язків із захисту держави тими учасниками групи, які мали такі наміри.

Так, упродовж 2025 року в групі публікували повідомлення про перебування представників ТЦК у селі Чернилява. Серед них були наступні: "Доброго дня! ТЦК в селі Чернилява", "Поїхали в село", "ТЦК біля церкви", "Дорогу перекривають бусом" та інші.

Під час судового засідання обвинувачені визнали свою провину та висловили каяття. Вони пояснили, що Viber-групу спочатку створили для спілкування мешканців села Чернилява та обміну інформацією з різних питань. Проте згодом її учасники почали публікувати відомості про місця перебування працівників ТЦК, включаючи самих адміністраторів.

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Рішення суду

Яворівський районний суд Львівської області визнав подружжя винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України. Кожному з обвинувачених призначили по п’ять років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив їх від відбування основного покарання, встановивши для кожного іспитовий строк тривалістю один рік і шість місяців. Вирок ще може бути оскаржений.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця, де перебувають представники ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.