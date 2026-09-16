Суд наказал супругов за разглашение информации о месте нахождения ТЦК

Супруги передавали координаты ТЦК через Viber: приговор суда
Во Львовской области состоялся суд над супругами из Яворовского района, которые были администраторами в группе Viber и распространяли информацию о деятельности групп оповещения ТЦК. За содеянное суд назначил им соответствующее наказание.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Zaxid.NET".
Детали дела
Согласно материалам дела, супруги были администраторами сельской группы в Viber, участники которой обменивались информацией о местах и времени проведения сотрудниками ТЦК и СП мероприятий по оповещению населения и вручению повесток. Такие сообщения, как отмечается в деле, могли способствовать уклонению от выполнения обязанностей по защите государства теми участниками группы, которые имели такие намерения.
Так, в течение 2025 года в группе публиковались сообщения о пребывании представителей ТЦК в селе Чернилява. Среди них были следующие: "Добрый день! ТЦК в селе Чернилява", "Поехали в село", "ТЦК возле церкви", "Дорогу перекрывают микроавтобусом" и другие.
В ходе судебного заседания обвиняемые признали свою вину и выразили раскаяние. Они объяснили, что группу в Viber изначально создали для общения жителей села Чернилява и обмена информацией по различным вопросам. Однако впоследствии ее участники начали публиковать сведения о местонахождении сотрудников ТЦК, включая самих администраторов.
Решение суда
Яворовский районный суд Львовской области признал супругов виновными в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины. Каждому из обвиняемых назначили по пять лет лишения свободы.
В то же время суд освободил их от отбывания основного наказания, установив для каждого испытательный срок продолжительностью один год и шесть месяцев. Приговор еще может быть обжалован.
Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.
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