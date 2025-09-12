Відео
Поляки фіксують наплив українців 18-22 років — скільки нарахували

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 04:30
Молодики 18-22 років виїжджають до Польщі, але масової міграції немає, підрахували поляки
Прикордонники ДПСУ. Ілюстративне фото: ДПСУ

Прикордонна служба Польщі зафіксувала збільшення кількості молодих українців віком від 18 до 22 років, які приїжджають до цієї країни. Проте зазначається, що про масову міграцію не йдеться.

Таку інформацію надає радіо RFM24.

Скільки поляки нарахували молодих українців

Польське ЗМІ повідомляє, що у Польщі очікували масовий наплив української молоді після послаблення режиму виїзду, але дані Прикордонної служби Польщі цього не підтверджують. Хоча зростання і спостерігається, це не масове явище.

Наприклад, за останні два тижні через прикордонні переходи в Підкарпатському регіоні з України прибуло 6100 чоловіків віком 18-22 років. За цей час з Польщі до України виїхало 2000 осіб.

Схожа ситуація спостерігається і в Люблінському воєводстві, де також зафіксовано збільшення кількості молодих громадян України, які в'їжджають до країни. Там прибуло 4605 чоловіків віком від 18 до 22 років, а вибуло 1301.
Збільшення кількості молодих українців, які приїжджають до Польщі, може бути пов'язане, серед іншого, з бажанням навчатися в нашій країні або поїхати на відпочинок, зазначає польська радіостанція.

Раніше повідомлялось, що 22-річний молодик, який отримав право на виїзд за кордон, матиме його незалежно від наявності довідки про ВЛК. Прикордонники не перевірятимуть цей факт.

Також ми інформували, що на кордоні для чоловіків від 18 до 22 років треба мати особливий пакет документів. Без них можливість далеких подорожей закрита.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
