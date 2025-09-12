Молодые люди 18-22 лет выезжают в Польшу, но массовой миграции нет, подсчитали поляки

Пограничники ГПСУ. Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые приезжают в эту страну. Однако отмечается, что о массовой миграции речь не идет.

Такую информацию предоставляет радио RFM24.

Сколько поляки насчитали молодых украинцев

Польское СМИ сообщает, что в Польше ожидали массовый наплыв украинской молодежи после ослабления режима выезда, но данные Пограничной службы Польши этого не подтверждают. Хотя рост и наблюдается, это не массовое явление.

Например, за последние две недели через пограничные переходы в Подкарпатском регионе из Украины прибыло 6100 мужчин в возрасте 18-22 лет. За это время из Польши в Украину выехало 2000 человек.

Похожая ситуация наблюдается и в Люблинском воеводстве, где также зафиксировано увеличение количества молодых граждан Украины, въезжающих в страну. Там прибыло 4605 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выбыло 1301.

Увеличение количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связано, среди прочего, с желанием учиться в нашей стране или поехать на отдых, отмечает польская радиостанция.

Ранее сообщалось, что 22-летний молодой человек, который получил право на выезд за границу, будет иметь его независимо от наличия справки о ВЛК. Пограничники не будут проверять этот факт.

Также мы информировали, что на границе для мужчин от 18 до 22 лет надо иметь особый пакет документов. Без них возможность дальних путешествий закрыта.