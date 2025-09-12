Видео
Главная Мобилизация Поляки фиксируют наплыв украинцев 18-22 лет — сколько насчитали

Поляки фиксируют наплыв украинцев 18-22 лет — сколько насчитали

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 04:30
Молодые люди 18-22 лет выезжают в Польшу, но массовой миграции нет, подсчитали поляки
Пограничники ГПСУ. Иллюстративное фото: ГПСУ

Пограничная служба Польши зафиксировала увеличение количества молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые приезжают в эту страну. Однако отмечается, что о массовой миграции речь не идет.

Такую информацию предоставляет радио RFM24.

Читайте также:

Сколько поляки насчитали молодых украинцев

Польское СМИ сообщает, что в Польше ожидали массовый наплыв украинской молодежи после ослабления режима выезда, но данные Пограничной службы Польши этого не подтверждают. Хотя рост и наблюдается, это не массовое явление.

Например, за последние две недели через пограничные переходы в Подкарпатском регионе из Украины прибыло 6100 мужчин в возрасте 18-22 лет. За это время из Польши в Украину выехало 2000 человек.

Похожая ситуация наблюдается и в Люблинском воеводстве, где также зафиксировано увеличение количества молодых граждан Украины, въезжающих в страну. Там прибыло 4605 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выбыло 1301.
Увеличение количества молодых украинцев, которые приезжают в Польшу, может быть связано, среди прочего, с желанием учиться в нашей стране или поехать на отдых, отмечает польская радиостанция.

Ранее сообщалось, что 22-летний молодой человек, который получил право на выезд за границу, будет иметь его независимо от наличия справки о ВЛК. Пограничники не будут проверять этот факт.

Также мы информировали, что на границе для мужчин от 18 до 22 лет надо иметь особый пакет документов. Без них возможность дальних путешествий закрыта.

Польша мобилизация ТЦК и СП военнообязанные выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
