Політолог пояснив, як уникнути конфліктів під час мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 19:27
Оновлено: 20:18
Як можна уникнути конфліктів під час мобілізації - відповідь Андрія Ковальова
Кандидат політичних наук Андрій Ковальов. Фото: armyinform

Кандидат політичних наук Андрій Ковальов заявив, що значної частини конфліктів, пов’язаних із мобілізацією, можна було б уникнути. Це можливо, якби громадяни своєчасно зверталися до територіальних центрів комплектування та оновлювали свої дані.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE.

Як можна уникнути конфліктів під час мобілізації

Експерт зазначив, що багато нинішніх інцидентів виникають через небажання людей виконувати елементарні обов’язки, передбачені законом.

"Не було б бусифікації, якби люди вчасно прийшли до ТЦК", — наголосив Ковальов.

За його словами, більшість тих, кого зараз називають жертвами насильства, насправді тривалий час ухилялися від обліку або не оновлювали свої дані.

Експерт переконаний, що відповідальне ставлення громадян до військового обов’язку могло б суттєво знизити соціальну напругу навколо мобілізаційних процесів.

Нагадаємо, нещодавно у мережі була інформація, що ТЦК нібито почати масово відправляти на навчання безхатченків, осіб з інвалідністю та навіть людей із відкритою формою туберкульозу. У Київському ОТЦК відповіли, чи справді таке відбувається.

Також ми писали, чи може людина влаштуватися у школу маючи розшук від ТЦК.

військовий облік мобілізація війна в Україні ТЦК та СП війна
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
