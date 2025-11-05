Видео
Политолог объяснил, как избежать конфликтов во время мобилизации

Дата публикации 5 ноября 2025 19:27
обновлено: 20:11
Как можно избежать конфликтов во время мобилизации - ответ Андрея Ковалева
Кандидат политических наук Андрей Ковалев. Фото: armyinform

Кандидат политических наук Андрей Ковалев заявил, что значительной части конфликтов, связанных с мобилизацией, можно было бы избежать. Это возможно, если бы граждане своевременно обращались в территориальные центры комплектования и обновляли свои данные.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Как можно избежать конфликтов во время мобилизации

Эксперт отметил, что многие нынешние инциденты возникают из-за нежелания людей выполнять элементарные обязанности, предусмотренные законом.

"Не было бы бусификации, если бы люди вовремя пришли в ТЦК", — подчеркнул Ковалев.

По его словам, большинство тех, кого сейчас называют жертвами насилия, на самом деле длительное время уклонялись от учета или не обновляли свои данные.

Эксперт убежден, что ответственное отношение граждан к воинскому долгу могло бы существенно снизить социальное напряжение вокруг мобилизационных процессов.

Напомним, недавно в сети была информация, что ТЦК якобы начать массово отправлять на обучение бездомных, лиц с инвалидностью и даже людей с открытой формой туберкулеза. В Киевском ОТЦК ответили, действительно ли такое происходит.

Также мы писали, может ли человек устроиться в школу имея розыск от ТЦК.

военный учет мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
