Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Поліцейський хотів вивезти за кордон ухилянта — що вирішив суд

Поліцейський хотів вивезти за кордон ухилянта — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 03:32
Поліцейський допомагав ухилянту втекти з України — як його покарав суд
Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Правоохоронець із Волинської області налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за межі України. За хабар він разом зі спільником допомагав ухилянтам виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 14 липня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 11 березня фігурант обійняв посаду інспектора із дотримання прав людини ізолятора тимчасового тримання, а вже у квітні він домовився зі спільником про переправлення клієнтів. Організатори втечі запропонували військовозобов'язаному за вісім тисяч гривень дістатися до Кам'янця-Подільського Хмельницької області, а звідти потрапити до Молдови. Працівники СБУ затримали правоохоронця 15 червня. Він спіймався на гарячому, коли на АЗС у Луцьку отримав від клієнта чотири тисячі доларів хабара: тисячу доларів із цієї суми порушник мав залишити собі, а ще три тисячі доларів — передати іншому переправнику.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину, уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся, свідчив проти спільника та надав 200 доларів для проведення слідчого експерименту.

Чоловіка засудили до трьох років пробаційного нагляду та конфіскації майна. Крім того, він упродовж двох років не матиме права працювати у правоохоронних органів. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Івано-Франківську підприємець продав гуманітарні автомобілі. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Тернопільщині чоловік наживався, збираючи кошти нібито на лікування поранених військовослужбовців. За вчинене він проведе десять років у в'язниці.

суд правосуддя поліція ухилянти виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації