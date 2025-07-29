Поліцейський допомагав ухилянту втекти з України — як його покарав суд

Прикордонник. Фото ілюстративне: ДПСУ

Правоохоронець із Волинської області налагодив схему переправлення військовозобов'язаних за межі України. За хабар він разом зі спільником допомагав ухилянтам виїхати за кордон.

Про це йдеться у вироку, який Луцький міськрайонний суд Волинської області ухвалив 14 липня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 11 березня фігурант обійняв посаду інспектора із дотримання прав людини ізолятора тимчасового тримання, а вже у квітні він домовився зі спільником про переправлення клієнтів. Організатори втечі запропонували військовозобов'язаному за вісім тисяч гривень дістатися до Кам'янця-Подільського Хмельницької області, а звідти потрапити до Молдови. Працівники СБУ затримали правоохоронця 15 червня. Він спіймався на гарячому, коли на АЗС у Луцьку отримав від клієнта чотири тисячі доларів хабара: тисячу доларів із цієї суми порушник мав залишити собі, а ще три тисячі доларів — передати іншому переправнику.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину, уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, розкаявся, свідчив проти спільника та надав 200 доларів для проведення слідчого експерименту.

Чоловіка засудили до трьох років пробаційного нагляду та конфіскації майна. Крім того, він упродовж двох років не матиме права працювати у правоохоронних органів. Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Івано-Франківську підприємець продав гуманітарні автомобілі. Його оштрафували.

Також ми повідомляли, що на Тернопільщині чоловік наживався, збираючи кошти нібито на лікування поранених військовослужбовців. За вчинене він проведе десять років у в'язниці.