Полицейский помогал уклонисту сбежать из Украины — как его наказал суд

Пограничник. Фото иллюстративное: ГПСУ

Правоохранитель из Волынской области наладил схему переправки военнообязанных за пределы Украины. За взятку он вместе с сообщником помогал уклонистам выехать за границу.

Об этом говорится в приговоре, который Луцкий горрайонный суд Волынской области принял 14 июля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 11 марта фигурант занял должность инспектора по соблюдению прав человека изолятора временного содержания, а уже в апреле он договорился с сообщником о переправке клиентов. Организаторы побега предложили военнообязанному за восемь тысяч гривен добраться до Каменца-Подольского Хмельницкой области, а оттуда попасть в Молдову. Работники СБУ задержали правоохранителя 15 июня. Он попался с поличным, когда на АЗС в Луцке получил от клиента четыре тысячи долларов взятки: тысячу долларов из этой суммы нарушитель должен был оставить себе, а еще три тысячи долларов — передать другому переправщику.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину, заключил с прокурором соглашение о признании виновности, раскаялся, свидетельствовал против сообщника и предоставил 200 долларов для проведения следственного эксперимента.

Мужчину приговорили к трем годам пробационного надзора и конфискации имущества. Кроме того, он в течение двух лет не будет иметь права работать в правоохранительных органах. Приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Ивано-Франковске предприниматель продал гуманитарные автомобили. Его оштрафовали.

Также мы сообщали, что на Тернопольщине мужчина наживался, собирая средства якобы на лечение раненых военнослужащих. За совершенное он проведет десять лет в тюрьме.