Що робити, якщо патруль поліції ігнорує дані в додатку Резерв+

Група оповіщення з ТЦК та поліції. Фото: Четверта влада/4vlada.com

Чоловіки з легальною відстрочкою цілком можуть опинитися у поліцейському авто. Зокрема, трапляються ситуації, що в додатку "Резерв+" штрафів немає, вказана відстрочка, але патруль при перевірці на вулиці бачить у своїх базах активний розшук. Це стається через збій між державними реєстрами. Юристи радять діяти на випередження та вимагати від відомств письмового оновлення баз даних.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на поради юристів порталу Asap Advokat.

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Чому додаток не гарантує безпеки на вулиці

Наявність затвердженої відстрочки не скасовує старих проблем із законом. Часто чоловіки мають абсолютно чистий профіль у "Резерв+", де вказано, що штрафів немає та і статус оновлений. Однак екіпаж поліції при перевірці все одно може вимагати проїхати до військкомату.

Справа в тому, що відстрочка від призову та порушення правил обліку існують в різних юридичних площинах. Зокрема, відстрочка не видаляє попередні запити територіального центру комплектування з баз правоохоронців.

Проблема виникає через неякісний обмін даними між державними органами. Кабінет Міністрів врегулював цей процес постановою №1487. Пункт 79 цього документа вимагає від ТЦК повідомляти поліцію про зникнення підстав для затримання. Військкомат зобов'язаний сам надіслати запит на скасування орієнтування після закриття справи.

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Проте на практиці цей механізм дає збій. В електронному кабінеті військовозобов'язаного людина вже "чиста", але водночас у реєстрах Національної поліції вона продовжує перебувати у розшуку. Та працівники поліції можуть діяти кардинально по-різному. Юристи зауважують, що одні перевірять документ онлайн і відпустять, а інші почнуть процедуру доставлення.

Як самостійно змусити поліцію зняти розшук

Якщо у минулому був розшук, то юристи радять не чекати перевірки на найближчому блокпосту з боку поліції, а діяти самостійно відразу після офіційного закриття адміністративної справи. Військовозобов'язаному варто написати дві окремі заяви.

Першу направляють безпосередньо до свого ТЦК. Там необхідно попросити перевірити статус орієнтування і письмово скасувати його у поліції. Другу заяву несуть відразу до місцевого органу Національної поліції. До цього документа обов'язково додають паперову копію постанови про закриття провадження.

Правила спілкування з патрулем при затриманні

До повного оновлення реєстрів чоловікам необхідно носити із собою усі документи у паперовій формі. Якщо патрульний заявляє про розшук, потрібно ставити дуже конкретні запитання.

Вимагайте назвати точний ТЦК, дату створення звернення та суть інкримінованого порушення. Тільки так можна зрозуміти, чи йдеться про стару закриту справу. Якщо запит дійсно старий, одразу показуйте паперову постанову від ТЦК. Якщо ж поліція називає абсолютно нове провадження, попередні довідки вже не врятують. Фраза про відсутність розшуку в електронному додатку також не є аргументом для екіпажу.

Іноді поліція ігнорує показані документи і змушує сісти у службове авто. У такій ситуації треба чітко запитати: "Я затриманий чи можу вільно йти?".

Якщо правоохоронці підтверджують затримання, вимагайте назвати законну підставу. Примусове доставлення суворо регулюється постановою Кабміну №560. Ця процедура має цілком відповідати статтям 261 та 262 КУпАП. Поліція зобов'язана на місці скласти протокол, вказати точний час обмеження волі та мотиви. Людина має законне право залучити адвоката та повідомити рідних. Водночас юристи категорично не радять чинити фізичний опір — це суворо заборонено і може призвести до низки проблем. Але перед підписанням протоколу треба обов'язково власноруч написати, що поліція проігнорувала ваші документи про закриття справи.

Новини.LIVE інформували, що сплата першого штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє від обов'язків і не захищає від нових фінансових санкцій. Якщо громадянин вчиняє порушення повторно, ТЦК має повне право накласти наступне стягнення, сума якого визначатиметься обставинами кожного конкретного випадку.

При цьому надсилати повістки військкомати можуть постійно і процес не зупиниться, доки військовозобов'язаний не з'явиться або не виконає свій мобілізаційний обов'язок. За кожне проігнороване сповіщення формується окремий штраф, який закон дозволяє виписувати навіть заочно.