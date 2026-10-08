Повторні повістки від ТЦК: чи законно викликати до військкомату кілька разів

Військовослужбовці. Фото ілюстративне: 91 окремий протитанковий батальйон

Військкомати мають право надсилати повістки громадянам доти, доки ті не виконають свої мобілізаційні обов'язки. Ігнорування кожного виклику тягнутиме за собою окремий штраф, який можуть виписати навіть заочно, а тривала несплата загрожує повним блокуванням банківських рахунків військовозобов'язаного.

На цьому наголошує Київський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Безлімітні повістки та заочні постанови про штраф

Українське законодавство не встановлює жодних кількісних обмежень на відправку повісток військовозобов'язаним. Відтак територіальні центри комплектування та соціальної підтримки продовжуватимуть викликати громадянина доти, доки він не виконає свій прямий обов'язок.

За кожну таку неявку на порушника чекає окреме адміністративне стягнення, при цьому працівникам ТЦК та СП більше не потрібна фізична присутність людини для винесення постанови.

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Штраф можуть виписати заочно, якщо установа має офіційне підтвердження про отримання листа або ж поштову відмітку про неможливість вручення повістки.

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Зростання сум та ризик для банківських рахунків

Якщо військовозобов'язаний тривалий час не реагує на накладені стягнення, справа доходить до жорсткіших заходів, що може закінчитися повним блокуванням усіх банківських рахунків боржника. Аби уникнути таких наслідків, Міністерство оборони України розробило спеціальний алгоритм дій для погашення боргу через смартфон.

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Для цього необхідно встановити мобільний застосунок "Резерв+", знайти там розділ "Штрафи онлайн" і відправити заяву, якою особа добровільно визнає факт свого порушення. Протягом трьох днів працівники ТЦК розглядають це звернення і формують відповідну електронну постанову.

Це дає право порушникам на своєрідну пільгу в разі швидкого реагування. Після самостійного визнання провини громадянин отримує рівно 20 днів на те, щоб закрити питання за половину вартості, сплативши 8500 гривень, що становить 50% від базової суми.

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Коли ж людина пропускає цей пільговий період, їй доведеться віддати державі вже повну суму адміністративного стягнення у розмірі 17 000 гривень. Якщо боржник і надалі ігноруватиме платіж протягом наступних двадцяти днів, фінансове покарання автоматично подвоюється і сягне вже 34 000 гривень за одне зафіксоване порушення правил військового обліку.

Новини.LIVE писали, що якщо повістка надійшла поштою вже після зазначеної в ній дати, ТЦК не має права виписувати штраф за неявку. Проте викидати або ігнорувати такий лист категорично не можна.

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А у випадках, коли повістка помилково приходить людині, яка вже служить у війську, зриватися й бігти до ТЦК у жодному разі не варто, адже це вважатиметься самовільним залишенням частини. Першим ділом слід повідомити свого командира або стройову частину, а далі кадровики самі зв'яжуться з військкоматом і допоможуть скоригувати дані базах.