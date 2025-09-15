Побиття ветерана на Черкащині — що відомо зараз

ТЦК у місті. Фото ілюстративне: glavnoe.in.ua

У Черкаській області поліція розпочала кримінальне провадження після конфлікту за участю 46-річного ветерана з інвалідністю. Інцидент стався під час оповіщення працівниками ТЦК та закінчився фізичним протистоянням і тілесними ушкодженнями.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Черкаській області.

Реклама

Читайте також:

Побиття ветерана на Черкащині — поліція почала розслідування

Інцидент стався в смт Стеблів, де ветеран разом із братом зіткнулися з представниками ТЦК. За словами потерпілого, він побачив на дорозі розкидані речі та велосипед, а поруч — автомобіль без розпізнавальних знаків. Коли чоловік спробував з’ясувати ситуацію, його нібито повалили на землю та застосували газовий балончик.

Постраждалий стверджує, що попри його попередження про стан здоров’я та металеву пластину після операції, його продовжували бити. Він отримав тілесні ушкодження та звернувся по медичну допомогу.

Згідно версії працівників ТЦК, під час заходів оповіщення між потерпілим, його братом і ТЦК виникла суперечка. Словесний конфлікт швидко переріс у штовханину, внаслідок якої чоловік отримав травми та був змушений звернутися по медичну допомогу. Правоохоронці внесли дані до ЄРДР та розпочали слідчі дії.

Згодом стало відомо, що ситуація пов’язана із затриманням брата потерпілого, місцезнаходження якого родина поки не знає. У ТЦК утрималися від коментарів щодо обставин інциденту. Справу розслідують за статтею про умисне нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, що на Чернігівщині місцевий житель ледь не позбавив життя голову однієї з селищних територіальних громад, який особисто приніс йому повістку з вимогою з’явитися до ТЦК.

Раніше ми також інформували, що навіть після сплати штрафу за порушення правил військового обліку громадянин може залишатися у розшуку.