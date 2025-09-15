Избиение ветерана в Черкасской области - что известно сейчас

ТЦК в городе. Фото иллюстративное: glavnoe.in.ua

В Черкасской области полиция начала уголовное производство после конфликта с участием 46-летнего ветерана с инвалидностью. Инцидент произошел во время оповещения работниками ТЦК и закончился физическим противостоянием и телесными повреждениями.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черкасской области.

Инцидент произошел в пгт Стеблев, где ветеран вместе с братом столкнулись с представителями ТЦК. По словам потерпевшего, он увидел на дороге разбросанные вещи и велосипед, а рядом - автомобиль без опознавательных знаков. Когда мужчина попытался выяснить ситуацию, его якобы повалили на землю и применили газовый баллончик.

Пострадавший утверждает, что несмотря на его предупреждения о состоянии здоровья и металлическую пластину после операции, его продолжали бить. Он получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Согласно версии работников ТЦК, во время мероприятий оповещения, когда между потерпевшим, его братом и ТЦК возникла ссора. Словесный конфликт быстро перерос в потасовку, в результате которой мужчина получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Правоохранители внесли данные в ЕРДР и начали следственные действия.

Впоследствии стало известно, что ситуация связана с задержанием брата потерпевшего, местонахождение которого семья пока не знает. В ТЦК воздержались от комментариев относительно обстоятельств инцидента. Дело расследуют по статье об умышленном нанесении телесных повреждений.

