Главная Мобилизация Полиция открыла дело об избиении ветерана в Черкасской области

Полиция открыла дело об избиении ветерана в Черкасской области

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 16:34
Избиение ветерана в Черкасской области - что известно сейчас
ТЦК в городе. Фото иллюстративное: glavnoe.in.ua

В Черкасской области полиция начала уголовное производство после конфликта с участием 46-летнего ветерана с инвалидностью. Инцидент произошел во время оповещения работниками ТЦК и закончился физическим противостоянием и телесными повреждениями.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Черкасской области.

Читайте также:

Избиение ветерана в Черкасской области — полиция начала расследование

Инцидент произошел в пгт Стеблев, где ветеран вместе с братом столкнулись с представителями ТЦК. По словам потерпевшего, он увидел на дороге разбросанные вещи и велосипед, а рядом - автомобиль без опознавательных знаков. Когда мужчина попытался выяснить ситуацию, его якобы повалили на землю и применили газовый баллончик.

Пострадавший утверждает, что несмотря на его предупреждения о состоянии здоровья и металлическую пластину после операции, его продолжали бить. Он получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Согласно версии работников ТЦК, во время мероприятий оповещения, когда между потерпевшим, его братом и ТЦК возникла ссора. Словесный конфликт быстро перерос в потасовку, в результате которой мужчина получил травмы и был вынужден обратиться за медицинской помощью. Правоохранители внесли данные в ЕРДР и начали следственные действия.

Впоследствии стало известно, что ситуация связана с задержанием брата потерпевшего, местонахождение которого семья пока не знает. В ТЦК воздержались от комментариев относительно обстоятельств инцидента. Дело расследуют по статье об умышленном нанесении телесных повреждений.

Напомним, что на Черниговщине местный житель едва не лишил жизни главу одной из поселковых территориальных общин, который лично принес ему повестку с требованием явиться в ТЦК.

Ранее мы также информировали, что даже после уплаты штрафа за нарушение правил воинского учета гражданин может оставаться в розыске.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
