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Полювання на людей — мер Чернівців поскаржився на жорстку мобілізацію у місті

6 червня 2024 17:40
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Дмитро Галушка
Редактор
Мобілізація в Чернівцях
Міський голова Чернівців Роман Клічук. Фото ілюстративне: БукІнфо
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Міський голова Чернівців Роман Клічук заявив, що люди на залізничному вокзалі бояться виходити із вагонів. Це пояснюється їх страхом перед співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це Клічук розповів під час щомісячної прес-конференції у четвер, 6 травня.

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"Це, зокрема, відбиває туристів. Багато людей виходять на станцію раніше і добираються іншим транспортом, аби ж їдуть в поїзді у депо. Внаслідок цього залізниця скорочує кількість маршрутів до міста", — пояснив міський голова.

Також Роман Клічук додав, що через повальну мобілізацію бракує 30-40% працівників комунальних підприємств. 

"Ми знаємо, що повинні зробити все для оборони країни, але є життєво важливі речі, без яких місто не працюватиме", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України визнали факт перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП, та закликали до максимально коректної роботи.

Інцидент з бійкою нещодавно трапився й у Харкові: там військкоми побилися з місцевими мешканцями.

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
Чернівці
мобілізація
туристи

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