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Охота на людей — мэр Черновцов пожаловался на жесткую мобилизацию в городе

6 июня 2024 17:40
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Мобилизация в Черновцах
Городской голова Черновцов Роман Кличук. Фото иллюстративное: БукІнфо
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что люди на железнодорожном вокзале боятся выходить из вагонов. Это объясняется их страхом перед сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом Кличук рассказал во время ежемесячной пресс-конференции в четверг, 6 мая.

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"Это, в частности, отбивает туристов. Многие выходят на станцию раньше и добираются другим транспортом, чтобы едут в поезде в депо. В результате железная дорога сокращает количество маршрутов в город", — пояснил городской голова.

Также Роман Кличук добавил, что из-за повальной мобилизации не хватает 30-40% работников коммунальных предприятий.

"Мы знаем, что должны сделать все для обороны страны, но есть жизненно важные вещи, без которых город не будет работать", — отметил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали факт превышения полномочий работниками ТЦК и СП и призвали к максимально корректной работе.

Инцидент с дракой недавно произошел и в Харькове: там военные подрались с местными жителями.

Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
Черновцы
мобилизация
туристы

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