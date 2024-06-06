Мобилизация в Черновцах

Городской голова Черновцов Роман Кличук. Фото иллюстративное: БукІнфо

Мэр Черновцов Роман Кличук заявил, что люди на железнодорожном вокзале боятся выходить из вагонов. Это объясняется их страхом перед сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом Кличук рассказал во время ежемесячной пресс-конференции в четверг, 6 мая.

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Влияние мобилизации на Черновцы

"Это, в частности, отбивает туристов. Многие выходят на станцию раньше и добираются другим транспортом, чтобы едут в поезде в депо. В результате железная дорога сокращает количество маршрутов в город", — пояснил городской голова.

Также Роман Кличук добавил, что из-за повальной мобилизации не хватает 30-40% работников коммунальных предприятий.

"Мы знаем, что должны сделать все для обороны страны, но есть жизненно важные вещи, без которых город не будет работать", — отметил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины признали факт превышения полномочий работниками ТЦК и СП и призвали к максимально корректной работе.

Инцидент с дракой недавно произошел и в Харькове: там военные подрались с местными жителями.