Польща видала Україні військовозобов'язаних втікачів-нелегалів — як їх покарали

Прикордонники та затриманий нелегал. Фото: Західний кордон

Прикордонна варта Польщі видала Україні в якості реадмісії двох військовозобов'язаних втікачів-нелегалів. Чоловіки перепливли Західний Буг, і нелегально перетнули польський кордон.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.

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Як повідомляється, 31-річний військовозобов'язаний мешканець Сумської області переплив Західний Буг та потрапив до Польщі. Польські вартові кордону в рамках реадмісії передали чоловіка прикордонникам Волинського загону.

У поліції склали на нього адмінпротокол, а працівник ТЦК вручив військовозобов'язаному повістку. Також повідомляється, що аналогічна доля спіткала 26-річного уродженця Донеччини, який днем ​​раніше спробував у такий же спосіб потрапити до Польщі.

Працівник ТЦК СП вручає затриманому повістку. Джерело: Західний кордон

Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі правоохоронці ідентифікують осіб, які причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон.

Скриншот допису Західного кордону

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон з фейковим статусом вдівця.

Водночас у Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон України, але натомість хотів надурити чоловіка на 4500 доларів.