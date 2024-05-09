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Польща видала Україні військовозобов'язаних втікачів-нелегалів — як їх покарали

9 травня 2024 00:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Польща видала Україні військовозобов'язаних втікачів-нелегалів — як їх покарали
Прикордонники та затриманий нелегал. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прикордонна варта Польщі видала Україні в якості реадмісії двох військовозобов'язаних втікачів-нелегалів. Чоловіки перепливли Західний Буг, і нелегально перетнули польський кордон.

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.

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Як повідомляється, 31-річний військовозобов'язаний мешканець Сумської області переплив Західний Буг та потрапив до Польщі. Польські вартові кордону в рамках реадмісії передали чоловіка прикордонникам Волинського загону.

У поліції склали на нього адмінпротокол, а працівник ТЦК вручив військовозобов'язаному повістку. Також повідомляється, що аналогічна доля спіткала 26-річного уродженця Донеччини, який днем ​​раніше спробував у такий же спосіб потрапити до Польщі.

тцк сп повістка
Працівник ТЦК СП вручає затриманому повістку. Джерело: Західний кордон

Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі правоохоронці ідентифікують осіб, які причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон.

польща вертає українців
Скриншот допису Західного кордону

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон з фейковим статусом вдівця.

Водночас у Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон України, але натомість хотів надурити чоловіка на 4500 доларів.

Польща
кордон
суд
поліція
Україна
прикордонники
Донецька область
Сумська область
ТЦК та СП

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