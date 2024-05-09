Польща видала Україні військовозобов'язаних втікачів-нелегалів — як їх покарали
Прикордонна варта Польщі видала Україні в якості реадмісії двох військовозобов'язаних втікачів-нелегалів. Чоловіки перепливли Західний Буг, і нелегально перетнули польський кордон.
Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.
Польща здала українцям військовозобов'язаних
Як повідомляється, 31-річний військовозобов'язаний мешканець Сумської області переплив Західний Буг та потрапив до Польщі. Польські вартові кордону в рамках реадмісії передали чоловіка прикордонникам Волинського загону.
У поліції склали на нього адмінпротокол, а працівник ТЦК вручив військовозобов'язаному повістку. Також повідомляється, що аналогічна доля спіткала 26-річного уродженця Донеччини, який днем раніше спробував у такий же спосіб потрапити до Польщі.
Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі правоохоронці ідентифікують осіб, які причетних до незаконного переправлення громадян через українсько-польський кордон.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон з фейковим статусом вдівця.
Водночас у Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаному допомогти незаконно перетнути кордон України, але натомість хотів надурити чоловіка на 4500 доларів.
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