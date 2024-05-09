Польша выдала Украине военнообязанных беглецов-нелегалов — как их наказали
Пограничная стража Польши выдала Украине в качестве реадмиссии двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг, и нелегально пересекли польскую границу.
Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы.
Польша сдала украинцам военнообязанных
Как сообщается, 31-летний военнообязанный житель Сумской области переплыл Западный Буг и попал в Польшу. Польские стражи границы в рамках реадмиссии передали мужчину пограничникам Волынского отряда.
В полиции составили на него админпротокол, а работник ТЦК вручил военнообязанному повестку. Также сообщается, что аналогичная судьба постигла 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ранее попытался таким же способом попасть в Польшу.
Решение по обоим делам будет принимать суд. Правоохранители идентифицируют лиц, причастных к незаконной переправке граждан через украинско-польскую границу.
Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали мужчину, пытавшегося уехать за границу с фейковым статусом вдовца.
В то же время во Львове судили мужчину, который обещал военнообязанному помочь незаконно пересечь границу Украины, но хотел обмануть мужчину на 4500 долларов.
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