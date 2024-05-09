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Польша выдала Украине военнообязанных беглецов-нелегалов — как их наказали

9 мая 2024 00:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польша выдала Украине военнообязанных беглецов-нелегалов — как их наказали
Пограничники и задержанный нелегал. Фото: Західний кордон
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Пограничная стража Польши выдала Украине в качестве реадмиссии двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг, и нелегально пересекли польскую границу.

Об этом сообщает Западное управление Госпогранслужбы.

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Как сообщается, 31-летний военнообязанный житель Сумской области переплыл Западный Буг и попал в Польшу. Польские стражи границы в рамках реадмиссии передали мужчину пограничникам Волынского отряда.

В полиции составили на него админпротокол, а работник ТЦК вручил военнообязанному повестку. Также сообщается, что аналогичная судьба постигла 26-летнего уроженца Донецкой области, который днем ​​ранее попытался таким же способом попасть в Польшу.

тцк сп повестка
Работник ТЦК СП вручает задержанному повестку. Источник: Західний кордон

Решение по обоим делам будет принимать суд. Правоохранители идентифицируют лиц, причастных к незаконной переправке граждан через украинско-польскую границу.

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Скриншот сообщения Західного кордону

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали мужчину, пытавшегося уехать за границу с фейковым статусом вдовца.

В то же время во Львове судили мужчину, который обещал военнообязанному помочь незаконно пересечь границу Украины, но хотел обмануть мужчину на 4500 долларов.

Польша
граница
суд
полиция
Украина
пограничники
Донецкая область
Сумская область
ТЦК и СП