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Полтавець пройшов ВЛК, але не пішов на службу — що вирішив суд

10 грудня 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мешканця Полтавської області судили за ухиляння від військової служби
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Суд у селищі Котельва Полтавської області визнав 25-річного місцевого жителя винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому покарання. Військовозобов'язаний пройшов медичну комісію в ТЦК, але ухилився від явки до військової частини. 

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суду з'ясувалось, що чоловік, який працює на підставі трудового договору в агрофірмі "Маяк", пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби. Попри це, він ухилився від явки до військової частини.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою вину, посилаючись на необхідність доглядати за хворою матір'ю. Однак суд встановив, що мати не має інвалідності та документів, що підтверджують потребу у сторонньому догляді.

Що вирішив суд

Суд призначив чоловікові три роки позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком один рік.  Під час цього періоду він зобов'язаний регулярно повідомляти представників органу з питань пробації про зміну місця проживання.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік судився з ДПСУ через те, що його не випустили за кордон. Чоловік має усиновлену дитину, позбавлену батьківського піклування.

А у Харківській області судили чоловіка, який продовжував працювати на росіян після початку повномасштабного вторгнення. Він виготовляв документацію для ворожих АЕС.

суд Полтавська область мобілізація ТЦК та СП судові рішення

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