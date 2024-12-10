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Полтавчанин прошел ВВК, но не пошел служить — что решил суд

10 декабря 2024 07:21
Виктория Козырь - редактор
Жителя Полтавской области судили за уклонение от военной службы
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com
Виктория Козырь - редактор

Суд в поселке Котельва Полтавской области признал 25-летнего местного жителя виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание. Военнообязанный прошел медицинскую комиссию в ТЦК, но уклонился от явки в воинскую часть.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что мужчина, работающий на основании трудового договора в агрофирме "Маяк", прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Несмотря на это, он уклонился от явки в воинскую часть.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал свою вину, ссылаясь на необходимость ухаживать за больной матерью. Однако суд установил, что у матери нет инвалидности и документов, подтверждающих потребность в постороннем уходе.

Что решил суд

Суд назначил мужчине три года лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в один год. Во время этого периода он обязан регулярно сообщать представителям органа по вопросам пробации об изменении места жительства.

Напомним, во Львовской области мужчина судился с ГНСУ из-за того, что его не выпустили за границу. У мужчины есть усыновленный ребенок, лишенный родительской опеки.

А в Харьковской области судили мужчину, который продолжал работать на россиян после начала полномасштабного вторжения. Он производил документацию для враждебных АЭС.

суд Полтавская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения

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