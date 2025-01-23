Прізвище з помилкою в Оберіг - які можуть бути проблеми

Помилка у прізвищі в "Оберегу" — чи випустять за кордон
Якщо у реєстрі "Оберіг" прізвище військовозобов’язаного буде вказане з помилкою, він не зможе перетнути державний кордон. Для виправлення цієї неточності потрібно звернутися до ТЦК.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Неточність у прізвищі та виїзд за кордон
Помилки у військово-облікових документах можуть обернутися до власників документів серйозними проблемами.
"Якщо в "Оберегу" не збігаються літери з прізвищем в паперовому ВОД, ви не зможете перетнути кордон", — пояснив адвокат Андрій Карпенко громадянину, який поцікавився можливим наслідками такої неточності в документах.
Чи треба звертатися до ТЦК
Інший юрист, Владислав Дерій, розповів, що треба робити у такій ситуації.
"Вам потрібно самостійно або "Укрпоштою" рекомендованим листом з описом вкладеного або через адвоката направити до ТЦК заяву з вимогою про внесення змін до Реєстру військовозобов'язаних", — наголосив правник.
Він додав, що до заяви потрібно прикріпити нотаріальну копію військово-облікового документа та копію паспорта.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли не варто поспішати до ТЦК попри неточні дані в застосунку "Резерв+".
Також ми повідомляли про те, які проблеми можуть виникнути у випадку неточних даних у "Резерв+".
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