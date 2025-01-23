Фамилия с ошибкой в Оберіг - какие могут быть проблемы

Ошибка в фамилии в "Оберегу" — выпустят ли за границу
Если в реестре "Оберіг" фамилия военнообязанного будет указана с ошибкой, он не сможет пересечь государственную границу. Для исправления этой неточности нужно обратиться в ТЦК.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Неточность в фамилии и выезд за границу
Ошибки в военно-учетных документах могут обернуться к владельцам документов серьезными проблемами.
"Если в "Оберегу" не совпадают буквы с фамилией в бумажном ВУД, вы не сможете пересечь границу", — объяснил адвокат Андрей Карпенко гражданину, который поинтересовался возможным последствиями такой неточности в документах.
Надо ли обращаться в ТЦК
Другой юрист, Владислав Дерий, рассказал, что надо делать в такой ситуации.
"Вам нужно самостоятельно или "Укрпоштою" заказным письмом с описью вложения или через адвоката направить в ТЦК заявление с требованием о внесении изменений в Реестр военнообязанных", — отметил юрист.
Он добавил, что к заявлению нужно прикрепить нотариальную копию военно-учетного документа и копию паспорта.
Напомним, мы ранее писали о том, когда не стоит спешить в ТЦК несмотря на неточные данные в приложении "Резерв+".
Также мы сообщали о том, какие проблемы могут возникнуть в случае неточных данных в "Резерв+".
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