Виключення з військового обліку: що робити, якщо Резерв+ не оновлюється

Сповіщення про порушення правил військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Звільнені зі служби військові часто стикаються з помилками щодо свого статусу чи персональних даних у застосунку "Резерв+". Навіть якщо у паперовому квитку стоїть відмітка про виключення з обліку, застосунок і далі собі може відображати статус військовозобов'язаного.

Новини.LIVE повідомляє, як юрист Владислав Дерій пояснив, чому виникає ця розбіжність та як змусити ТЦК оновити дані в реєстрі "Оберіг".

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Резерв+ не оновив статус після виключення з обліку

Українські військовослужбовці, які звільняються у відставку за станом здоров'я, масово стикаються з технічними розбіжностями між паперовими документами та електронними реєстрами. Найпоширеніша така ситуація: військово-лікарська комісія визнає людину непридатною, частина видає наказ про звільнення, а в територіальному центрі комплектування ставлять печатку про виключення з військового обліку.

Проте у застосунку "Резерв+" колишній військовий продовжує значитися як військовозобов'язаний, хоча там і вказано статус про непридатність. У військкоматах часто обіцяють, що інформація оновиться до вечора, однак система може не змінювати дані протягом багатьох днів.

Юрист Владислав Дерій пояснює, що з правової точки зору первинним є саме рішення ВЛК, наказ про звільнення та паперовий військовий квиток. Застосунок "Резерв+" є лише відображенням інформації з Єдиного державного реєстру "Оберіг".

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Що значать статуси "непридатний" та "військовозобов'язаний" одночасно

Наявність одночасно статусів "непридатний" та "військовозобов'язаний" свідчить про людський фактор. Це означає, що оператор ТЦК вніс результати медкомісії, але не завершив процедуру в базі і не змінив загальний статус на "виключений з обліку".

Відповідно до пункту 3 частини 6 статті 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", громадяни, визнані непридатними з виключенням з обліку, більше не підлягають мобілізації. З моменту проставлення відповідної відмітки у квитку особа перестає бути військовозобов'язаною. Доки електронні дані не актуалізуються, правозахисники наполегливо радять носити з собою паперовий військовий квиток та свідоцтво про хворобу. У разі перевірки документів патрулем поліції чи представниками ТЦК це дозволить швидко підтвердити свій законний статус.

Куди звернутися для оновлення даних в Резерв+

У меню "Резерв+" потрібно скористатися функцією виправлення даних або повідомлення про помилку, вказавши на неактуальний статус. Цей запит автоматично піде до технічної підтримки або профільного ТЦК для верифікації.

Якщо протягом однієї-двох діб реакції немає, наступним кроком є звернення на урядову гарячу лінію Міністерства оборони за номерами 1512 або 0 800 500 442. Під час дзвінка необхідно чітко вказати точну назву свого ТЦК, оператор якого не вніс зміни до реєстру "Оберіг". Усі подібні звернення фіксуються, після чого військкомат зобов'язаний виправити помилку.

Коли усні звернення та електронні запити не працюють, залишається офіційний письмовий шлях. Колишньому військовому потрібно скласти заяву на ім'я начальника свого ТЦК та СП із вимогою актуалізувати дані та змінити статус. До заяви обов'язково додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, витягу з наказу про звільнення, свідоцтва про хворобу та всіх заповнених сторінок військового квитка, особливо тієї, де стоїть печатка про виключення.

Цей пакет документів слід принести до канцелярії військкомату особисто у двох примірниках, отримавши відмітку про прийняття з підписом і датою, або надіслати поштою як цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Новини.LIVE інформували також про те, що отримання повістки зобов'язує громадянина діяти строго в межах визначеного урядом мобілізаційних правил. Як має діяти громадянин після вручення повістки в межах закону.

Якщо у громадянина є паперовий витяг із застосунку "Резерв+", сформований ще минулого року, то він зберігає свою легітимність і не свідчить про правопорушення. Документ залишається дійсним рівно один рік за умови, що за цей період військовий статус особи, зокрема право на відтермінування чи наявність броні, залишався незмінним.