Исключение из военного учета: что делать, если Резерв+ не обновляется

Уведомление о нарушении правил военного учета. Фото: Новини.LIVE

Освобожденные от службы военные часто сталкиваются с ошибками относительно своего статуса или персональных данных в приложении "Резерв+". Даже если в бумажном билете стоит отметка об исключении из учета, приложение и дальше может отражать статус военнообязанного.

Новини.LIVE сообщает, как юрист Владислав Дерий объяснил, почему возникает это расхождение и как заставить ТЦК обновить данные в реестре "Оберіг".

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Резерв+ не обновил статус после исключения из учета

Украинские военнослужащие, увольняющиеся в отставку по состоянию здоровья, массово сталкиваются с техническими разногласиями между бумажными документами и электронными реестрами. Самая распространенная ситуация: военно-врачебная комиссия признает человека непригодным, часть издает приказ об увольнении, а в территориальном центре комплектования ставят печать об исключениях из военного учета.

Однако в приложении "Резерв+" бывший военный продолжает числиться как военнообязанный, хотя там и указан статус о непригодности. В военкоматах часто обещают, что информация обновится до вечера, однако система может не изменять данные в течение многих дней.

Юрист Владислав Дерий объясняет, что с правовой точки зрения первично само решение ВЛК, приказ об увольнении и бумажный военный билет. Применение "Резерв+" только отображением информации из Единого государственного реестра "Оберіг".

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Что означают статусы "непригодный" и "военнообязанный" одновременно

Наличие одновременно статусов "непригодный" и "военнообязанный" свидетельствует о человеческом факторе. Это означает, что оператор ТЦК внес результаты медкомиссии, но не завершил процедуру в базе и не изменил общий статус на "исключенный из учета".

Согласно пункту 3 части 6 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане, признанные непригодными с исключением из учета, больше не подлежат мобилизации . С момента проставления соответствующей отметки в билете лицо перестает быть военнообязанным. Пока электронные данные не актуализируются, правозащитники настоятельно рекомендуют носить с собой бумажный военный билет и свидетельство о болезни. При проверке документов патрулем полиции или представителями ТЦК это позволит быстро подтвердить свой законный статус.

Куда обратиться для обновления данных в Резерв+

В меню "Резерв+" необходимо использовать функцию исправления данных или сообщение об ошибке, указав на неактуальный статус. Этот запрос автоматически пойдет к технической поддержке или профильному ТЦК для верификации.

Если в течение одного-двух суток реакции нет, следующим шагом является обращение на правительственную горячую линию Министерства обороны по номерам 1512 или 0800500442. Во время звонка необходимо четко указать точное название своего ТЦК, оператор которого не внес изменения в реестр "Оберіг". Все подобные обращения фиксируются, после чего военкомат обязан исправить ошибку.

Когда устные обращения и электронные запросы не работают, остается официальный письменный путь. Бывшему военному следует составить заявление на имя начальника своего ТЦК и СП с требованием актуализировать данные и изменить статус. К заявлению обязательно прилагаются копии паспорта, идентификационного кода, выписки из приказа об увольнении, свидетельства о болезни и всех заполненных страниц военного билета, особенно той, где стоит печать об исключении.

Этот пакет документов следует принести в канцелярию военкомата лично в двух экземплярах, получив отметку о принятии с подписью и датой или отправить по почте как ценное письмо с описанием вложения и уведомлением о вручении.

Новини.LIVE информировали также, что получение повестки обязывает гражданина действовать строго в пределах определенного правительством мобилизационных правил. Как должен поступать гражданин после вручения повестки в рамках закона.

Если у гражданина есть бумажная выдержка из приложения "Резерв+", сформированная еще в прошлом году, то он сохраняет свою легитимность и не свидетельствует о правонарушении. Документ остается действительным ровно один год при условии, что за этот период военный статус лица, в частности, право на отсрочку или наличие брони, оставался неизменным.