Дія помилково записує жінок у призовники в реєстрі: як виправити

Ведення реєстру працівників кадровиком на роботі. Фото: Pexels, колаж Новини.LIVE

Українські роботодавці масово фіксують помилки у відомостях з Реєстру військовозобов’язаних, замовлених через "Дію". Система інколи безпідставно надає статус призовників жінкам невійськових професій та літнім працівникам. Експерти пояснюють це поточними технічними налаштуваннями державного порталу.

Як діяти коректно пояснили експерти з кадрового обліку та трудового права на kadroland, передає Новини.LIVE.

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Як виправити відомості в реєстрах при помилковому внесенні жінок як призовниць

При спробі сформувати відомості персонального обліку працівників за допомогою порталу "Дія", система генерує списки з некоректними даними. До переліку осіб зі статусом призовника масово потрапляють громадяни, які взагалі не підлягають військовому обліку та ніколи на ньому не перебували.

Проблема в тому, що алгоритми помилково підтягують у реєстри співробітниць, які не мають ані фармацевтичної, ані медичної освіти. Відповідно, такі жінки не володіють військово-обліковими документами і не закріплені за територіальними центрами комплектування, проте у цифровому витягу вони позначаються саме як призовники. Аналогічна проблема виникає і з літніми працівниками, яких уже було офіційно виключено з військового обліку через досягнення ними граничного віку.

Наразі фахівці не рекомендують роботодавцям вживати жодних додаткових заходів чи намагатися вручну виправляти виявлені розбіжності. Найімовірнішою причиною таких аномалій у документах є процес поточного технічного налаштування порталу "Дія".

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Експерти радять керівникам та кадровикам підприємств просто зачекати. Очікується, що після остаточного налагодження синхронізації баз даних некоректні записи зникнуть, а особи, які фактично не є військовозобов'язаними, будуть автоматично вилучені з електронних списків.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, мережею поширюються чутки про нібито обов'язкову вимогу показати застосунок "Резерв+" для 18-річних українок, які оформлюють статус тимчасового захисту за кордоном. Проте профільні відомства наголошують, що подібні твердження є відвертою маніпуляцією та не відповідають дійсності.

Питання потенційної мобілізації жінок не стоїть на порядку денному, оскільки мобілізаційний ресурс країни є достатнім. На думку заступника командира Третього армійського корпусу, підполковника ЗСУ Максима Жоріна, вирішення кадрових питань в армії потребує системних трансформацій.