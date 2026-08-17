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Головна Мобілізація Жорін назвав мобілізацію жінок маячнею

Жорін назвав мобілізацію жінок маячнею

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 04:30
Підполковник Максим Жорін висловився щодо мобілізації жінок
Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: elitukraine.com

В Україні є достатня кількість чоловік. Немає потреби в тому, щоб говорити про жіночу мобілізацію. Проблема мобілізації системна — для її вирішення потрібні не точкові ситуативні рішення, а ґрунтовні зміни в армії. Мобілізація жінок не лише не стане вирішенням проблеми, а й призведе до нових труднощів. 

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін, передає Новини.LIVE

Підполковник Жорін висловився щодо жіночої мобілізації
Скриншот повідомлення Максима Жоріна

За якої умови жінки можуть служити 

На думку підполковника, жінки мають право долучатися до війська як добровольці. Примусовий призов українок означатиме, що держава провалила всі свої завдання в напрямку мобілізації

"У нас достатньо різних категорій чоловіків, які підлягають мобілізації, щоб не нести брєд (маячню, — Ред.) про загальну мобілізацію жінок", — наголосив Жорін. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова повідомляв, коли в Україні може розпочатися підготовка до мобілізації жінок. Таке станеться, якщо зросте кількість мобілізованих до армії РФ. Щоправда, навіть у такому разі призову підлягатимуть не всі жінки. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт, який оприлюднили на сайті Верховної Ради України писав, що перелік тих, хто має право на відстрочку, можуть розширити. Йдеться про чоловіків, які самостійно виховують дитину в Україні у зв'язку із тривалим перебуванням матері за кордоном.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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