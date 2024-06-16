Мобілізація в'язнів — в яких військах служитимуть та чому йдуть в ЗСУ

Засуджені українці. Фото: freeradio.com.ua

Понад 2 750 в'язнів погодились мобілізуватись до Збройних сил України відповідно до закону, ухваленого 8 травня, що дає їм таке право. Відомо, що засуджені можуть долучитися лише до штурмових бригад.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post у неділю, 16 червня.

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В яких військах будуть ув'язнені

За новим законом, в'язні можуть доєднатися лише до штурмових бригад. Міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що таке обмеження відображає нагальні потреби України. Також він очікує на 4 000 засуджених в першому раунді набору в армію. В'язнів сформують у підрозділи, куди входитимуть лише засуджені, під командуванням рядового солдата.

"Мотивація наших ув'язнених сильніша, ніж у наших звичайних солдатів... Їхнє звільнення — лише одна частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку", — пояснив посадовець.

Мотивація в'язнів мобілізуватись

Журналісти видання дізналися про мотиви в'язнів піти воювати. У 28-річного Дмитра, якого ув'язнили через крадіжку телефона, загинула дружина й двоє дітей віком 2 і 7 років під час російського обстрілу в Ізюмі.

"Помститися за їхню смерть, борючись на війні, мотивує мене. За це несе відповідальність РФ", — пояснив чоловік.

Своєю чергою 35-річний Едвард, який отримав вирок за збройний напад, в дитинстві дуже хотів стати військовим, однак через бідність зв'язався зі злочинцями. Чоловік розповів, що в його рідному місті він відомий як злочинець, тож хоче показати, що в ньому "залишилося трохи людяності".

Кого з в'язнів мобілізують на війну

За даними видання, не всі в'язні можуть піти служити.

"Не мають права ті, хто вбив більше однієї людини, вчинив акти сексуального насильства або порушив закони національної безпеки. Будь-який ув'язнений, який бажає брати участь у бойових діях, має бути фізично здоровим, пройти психологічне обстеження і бути не старшим за 57 років", — йдеться в матеріалі.

Українські урядовці наполягають, що звільнення ув'язнених під час війни є конституційним, етичним та практичним, адже тисячі чоловіків призовного віку можуть служити на фронті.

Мобілізація засуджених в Україні

Нагадаємо, що секретар Комітету ВР з інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко пояснив, за яких умов ув'язнені можуть стати повноцінними бійцями ЗСУ. Він переконаний, що мобілізовані до армії ув'язнені мають пройти не лише військову підготовку, але і перевірку на схильність до дисципліни.

Також ми повідомляли, що колишні ув’язнені з Одеси вже перебувають у тренувальних центрах ЗСУ. Інструктор одного з навчальних центрів схарактеризувати поведінку мобілізованих. Він описав їх як звичайних чоловіків.

Додамо, що командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук "Сліп" розповів, навіщо залучають в'язнів до бойових дій і чи відправлятимуть їх у "м'ясні штурми".