Мобилизация заключенных — в каких войсках будут служить и почему идут в ВСУ

Осужденные украинцы. Фото: freeradio.com.ua

Более 2 750 заключенных согласились мобилизоваться в Вооруженные силы Украины в соответствии с законом, принятым 8 мая, дающим им такое право. Известно, что осужденные могут присоединиться только к штурмовым бригадам.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post в воскресенье, 16 июня.

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В каких войсках будут заключенные

По новому закону, заключенные могут присоединиться только к штурмовым бригадам. Министр юстиции Денис Малюска отметил, что такое ограничение отражает неотложные потребности Украины. Также он ожидает 4 000 осужденных в первом раунде набора в армию. Узников сформируют в подразделения, куда будут входить только осужденные, под командованием рядового солдата.

"Мотивация наших заключенных сильнее, чем у наших обычных солдат... Их освобождение — лишь одна часть мотива. Они хотят защитить свою страну и хотят пролистать страницу", — пояснил чиновник.

Мотивация заключенных мобилизоваться

Журналисты издания узнали о мотивах узников пойти воевать. У 28-летнего Дмитрия, который был заключен в тюрьму из-за кражи телефона, погибла жена и двое детей в возрасте 2 и 7 лет во время российского обстрела в Изюме.

"Мстить за их смерть, борясь на войне, мотивирует меня. За это несет ответственность РФ", — объяснил мужчина.

В свою очередь 35-летний Эдвард, получивший приговор за вооруженное нападение, в детстве очень хотел стать военным, однако из-за бедности связался с преступниками. Мужчина рассказал, что в его родном городе он известен как преступник, поэтому хочет показать, что в нем "осталось немного человечности".

Кого из заключенных мобилизуют на войну

По данным издания, не все заключенные могут служить.

"Не имеют права те, кто убил более одного человека, совершил акты сексуального насилия или нарушил законы национальной безопасности. Любой заключенный, желающий участвовать в боевых действиях, должен быть физически здоров, пройти психологическое обследование и быть не старше 57 лет", — говорится в материале.

Украинские чиновники настаивают, что освобождение заключенных во время войны является конституционным, нравственным и практичным, ведь тысячи мужчин призывного возраста могут служить на фронте.

Мобилизация осужденных в Украине

Напомним, что секретарь Комитета ВР по интеграции Украины в ЕС Валентин Наливайченко объяснил, при каких условиях заключенные могут стать полноценными бойцами ВСУ. Он убежден, что мобилизованные в армию заключенные должны пройти не только военную подготовку, но и проверку склонности к дисциплине.

Также мы сообщали, что бывшие заключенные из Одессы уже находятся в тренировочных центрах ВСУ. Инструктор одного из учебных центров охарактеризовал поведение мобилизованных. Он описал их как обычных мужчин.

Добавим, что командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук "Слип" рассказал, зачем привлекают заключенных к боевым действиям и будут ли отправлять их в "мясные штурмы".