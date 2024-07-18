Відстрочка від мобілізації для студентів, коли магістрів можуть призвати

Студенти магістратури. Фото: "Репортер"

Студенти магістратури мають право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Втім, ті студенти, які поновилися на навчанні у магістратурі, після червневого наказу Міносвіти це право втратили.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка, але не для всіх

Студенти, які навчаються в українських вишах, можуть отримати відстрочку від мобілізації — зокрема, здобувачі освітнього рівня "магістр".

Але норма про відстрочку не діє у тих випадках, коли студент поновлюється в магістратурі. Таке рішення було ухвалене Міністерством освіти 24 червня 2024 року.

Куди звертатися студентам

"Наскільки законним є таке обмеження , і чи можна визнати незаконним наказ Міносвіти №910 від 24.06.2024", — поцікавився військовозобов’язаний громадянин.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що можна подати позов до Міністерства освіти щодо цього питання.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему як запобігти використанню вищої освіти студентами, як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.