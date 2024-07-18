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Восстановление в магистратуре — дает ли это право на отсрочку

18 июля 2024 17:21
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для студентов, когда магистров могут призвать
Студенты магистратуры. Фото: "Репортер"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты магистратуры имеют право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Впрочем, те студенты, которые восстановились в магистратуре, после июньского приказа Минобразования это право потеряли.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты, которые учатся в украинских вузах, могут получить отсрочку от мобилизации — в частности, соискатели образовательного уровня "магистр".

Но норма об отсрочке бездействует в тех случаях, когда студент возобновляется в магистратуре. Такое решение принято Министерством образования 24 июня 2024 года.

Куда обращаться студентам

"Насколько законно такое ограничение и можно ли признать незаконным приказ Минобразования №910 от 24.06.2024", — поинтересовался военнообязанный гражданин.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что можно подать иск в Министерство образования по этому вопросу.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему, как предотвратить использование высшего образования студентами как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК.

образование студенты мобилизация бронирование отсрочка

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