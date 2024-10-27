В Україні частково поновили бронювання від мобілізації

Бронювання робітників. Ілюстративне фото: УНІАН

Кабінет міністрів України дав згоду на те, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити цей статус на аналогічний термін. Цей захід забезпечить стабільну діяльність стратегічно важливих секторів економіки, особливо тих, які займаються обороною.

Про це повідомляє NV.

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Чи буде продовжено аудит критично важливих підприємств

У Кабміні наголошують, що водночас буде проведено аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, ухвалених за останні чотири місяці, який триватиме до 15 листопада. Примітно, що причиною аудиту стало аномальне збільшення кількості критично важливих підприємств і заброньованих співробітників.

За підсумками аудиту відповідальні міністерства оцінять, чи мали місце несумлінні дії й чи є підозри про корупцію.

"Виходячи з цих даних, уряд перегляне критерії бронювання та адаптує їх з метою забезпечення безпеки і оборони, а також підтримки нашої економіки", — вказали в Кабміні.

Нагадаємо, в Україні планують змінити процес бронювання працівників критично важливих підприємств.

Додамо, ми раніше писали про труднощі з процесом бронювання, на які скаржився український бізнес.