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Попри аудит деяким працівникам залишать бронь

27 жовтня 2024 01:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Україні частково поновили бронювання від мобілізації
Бронювання робітників. Ілюстративне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет міністрів України дав згоду на те, що працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть продовжити цей статус на аналогічний термін. Цей захід забезпечить стабільну діяльність стратегічно важливих секторів економіки, особливо тих, які займаються обороною. 

Про це повідомляє NV.

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У Кабміні наголошують, що водночас буде проведено аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, ухвалених за останні чотири місяці, який триватиме до 15 листопада. Примітно, що причиною аудиту стало аномальне збільшення кількості критично важливих підприємств і заброньованих співробітників.

За підсумками аудиту відповідальні міністерства оцінять, чи мали місце несумлінні дії й чи є підозри про корупцію.

"Виходячи з цих даних, уряд перегляне критерії бронювання та адаптує їх з метою забезпечення безпеки і оборони, а також підтримки нашої економіки", — вказали в Кабміні.

Нагадаємо, в Україні планують змінити процес бронювання працівників критично важливих підприємств. 

Додамо, ми раніше писали про труднощі з процесом бронювання, на які скаржився український бізнес.

Кабінет міністрів ТЦК та СП мобілізація війна в Україні Бронь від мобілізації

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