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Несмотря на аудит некоторым работникам оставят бронь

27 октября 2024 01:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В Украине частично возобновили бронирование от мобилизации
Бронирование сотрудников. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет министров Украины дал согласие на то, что работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024, смогут продлить этот статус на аналогичный срок. Эта мера обеспечит стабильную деятельность стратегически важных секторов экономики, особенно занимающихся обороной.

Об этом сообщает NV.

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Будет ли продлен аудит критически важных предприятий

В Кабмине отмечают, что в то же время будет проведен аудит решений о присвоении статуса критически важных предприятий, принятых за последние четыре месяца, который продлится до 15 ноября. Примечательно, что причиной аудита явилось аномальное увеличение количества критически важных предприятий и забронированных сотрудников.

По итогам аудита ответственные министерства оценят, имели место недобросовестные действия и есть ли подозрения о коррупции.

"Исходя из этих данных, правительство пересмотрит критерии бронирования и адаптирует их в целях обеспечения безопасности и обороны, а также поддержки нашей экономики", — указали в Кабмине.

Напомним, в Украине планируется изменить процесс бронирования работников критически важных предприятий.

Добавим, мы раньше писали о сложностях с процессом бронирования, на которые жаловался украинский бизнес.

Кабинет министров ТЦК и СП мобилизация война в Украине Бронь от мобилизации

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