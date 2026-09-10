Росіяни отримують повістки та готуються до можливої мобілізації

Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Associated Press

Протягом першого тижня вересня президент Російського Федерації (РФ) Володимир Путін двічі публічно заперечив чутки про нову мобілізацію в Росії. Водночас росіяни повідомляють про повістки, мобілізаційні накази та інші ознаки підготовки до можливого призову. Громадяни побоюються, що у країні можуть запровадити обмеження на виїзд.

Про це з посиланням на Deutsche Welle, передає Новини.LIVE.

Реклама

Росіяни повідомляють про повістки

1 вересня Путін назвав чутки про майбутню мобілізацію абсолютною нісенітницею та заявив про інформаційну атаку проти Росії. 3 вересня на Економічному форумі у Владивостоці він сказав, що "на сьогодні не існує жодного сценарію, який би вимагав мобілізації".

DW запитала своїх читачів із Росії, чи помічають вони ознаки можливої мобілізації. Найчастіше люди згадували повістки з військкоматів.

"Мій племінник отримав повістку для перевірки даних", — написав читач із Набережних Челнів.

Читайте також:

Інший росіянин розповів, що отримав повістку з вимогою прийти для перевірки даних:

"Я отримав повістку з наказом з’явитися для перевірки даних. Я самозайнятий. Що мені робити?"

Російські чоловіки побоюються, що після таких повісток їх призовуть на військову службу або обмежать у праві на виїзд за кордон. Дехто намагається заздалегідь залишити країну, доки нові обмеження не почали діяти.

"Один мій знайомий виїхав із Росії два місяці тому після того, як отримав повістку з військкомату для перевірки даних", — розповів один із читачів.

Щоправда, не всі вважають виїзд реальним варіантом.

"Що стосується виїзду, то це фантастика. Куди ж їхати, а головне — на які гроші?" — зазначив один із росіян.

У Росії говорять про примусовий призов

DW також нагадала про повідомлення з Пензенської області, які з'явилися в червні. За даними місцевих ЗМІ, чоловіків силоміць доставляли до військкоматів і змушували підписувати військові контракти.

Через поширення таких випадків жителі регіону організовували протести на підтримку своїх родичів і сусідів. Журналісти, які стежать за ситуацією, зазначають, що такі рейди продовжуються.

Журналістка видання "Важные Истории" Олена Лемясова розповіла DW, що чоловіків можуть затримувати біля входів до багатоквартирних будинків. За її словами, після цього їх іноді доставляють до військових частин, де можуть утримувати перед відправленням на фронт.

Що означає повістка для перевірки даних

Російський юрист Артем Клига пояснив, що повістка для перевірки даних сама по собі не означає призову, мобілізації чи відправлення на фронт.

"Ці повістки лише свідчать про те, що військові комісаріати суттєво вдосконалили процедури військової реєстрації. У разі початку мобілізації такі записи допоможуть владі швидко призивати необхідних людей", — сказав Клига.

Росіяни дедалі частіше повідомляють про заздалегідь видані мобілізаційні накази. У мирний час такі розпорядження не зобов'язують громадян до якихось дій. Якщо ж влада оголосить мобілізацію, одержувачі мають з'явитися до визначеного військкомату.

Російський юрист Тимофій Васкін розповів DW, що в першій половині поточного року кількість таких наказів могла різко зрости.

"Вони видавалися як до війни, так і під час війни, але в першій половині 2026 року ситуація змінилася: судячи з усього, їх почали видавати сотнями тисяч", — зазначив правознавець.

За його словами, точних даних немає, оскільки ця інформація засекречена. Очевидно одне: кількість повідомлень у соцмережах і звернень до юристів зросла в десятки разів.

Указ про мобілізацію залишається чинним

DW зазначає, що указ про часткову мобілізацію в Росії, який Путін ухвалив ще у 2022 році, офіційно не скасували — він досі залишається чинним.

Речник Кремля Дмитро Пєсков неодноразово називав повідомлення про нову хвилю мобілізації "фейком", але критики нагадують, що підготовку до мобілізації у 2022 році він теж заперечував. За вісім днів до оголошення часткового призову представник Кремля заявляв: "Наразі це питання не обговорюється".

У Росії шукають фахівців із мобілізації

Станом на 8 серпня DW виявила на російській платформі HeadHunter кілька вакансій, пов'язаних із "готовністю до мобілізації". 40 таких вакансій були доступні в Москві та Московській області, а ще 13 — у Санкт-Петербурзі.

Компанії шукають працівників, які мають підготувати план мобілізації та визначити дії організації на випадок переведення економіки на воєнний режим. Також вони мають готувати компанії до надзвичайних ситуацій і заходів цивільної оборони.

Такі вакансії розміщують як приватні компанії, так і державні установи.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в ніч проти 2 вересня кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на прессконференції після щорічної зустрічі глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Під час своєї промови президент РФ назвав чутки про мобілізацію собачою маячнею. На його думку, триває інформаційна атака на Росію.

Також Новини.LIVE писав про заяву президента РФ. Володимир Путін вважає, що досягнення мирної угоди щодо припинення війни в Україні можливе за однієї умови. Йдеться про компроміс безпосередньо між учасниками конфлікту. Інші країни мають виконувати лише допоміжну роль.