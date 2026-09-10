Россияне получают повестки и готовятся к возможной мобилизации

Российские военнослужащие. Фото иллюстративное: Associated Press

В течение первой недели сентября президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин дважды публично опроверг слухи о новой мобилизации в России. В то же время россияне сообщают о повестках, мобилизационных приказах и других признаках подготовки к возможному призыву. Граждане опасаются, что в стране могут ввести ограничения на выезд.

Об этом со ссылкой на Deutsche Welle сообщает Новини.LIVE.

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Россияне сообщают о повестках

1 сентября Путин назвал слухи о предстоящей мобилизации абсолютной чепухой и заявил об информационной атаке против России. 3 сентября на Экономическом форуме во Владивостоке он сказал, что "на сегодняшний день не существует ни одного сценария, который требовал бы мобилизации".

DW спросила своих читателей из России, замечают ли они признаки возможной мобилизации. Чаще всего люди упоминали повестки из военкоматов.

"Мой племянник получил повестку для проверки данных", — написал читатель из Набережных Челнов.

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Другой россиянин рассказал, что получил повестку с требованием явиться для проверки данных:

"Я получил повестку с приказом явиться для проверки данных. Я самозанятый. Что мне делать?"

Российские мужчины опасаются, что после таких повесток их призовут на военную службу или ограничат в праве на выезд за границу. Некоторые пытаются заранее покинуть страну, пока новые ограничения не вступили в силу.

"Один мой знакомый уехал из России два месяца назад после того, как получил повестку из военкомата для проверки данных", — рассказал один из читателей.

Правда, не все считают выезд реальным вариантом.

"Что касается выезда, то это фантастика. Куда же ехать, а главное — на какие деньги?" — отметил один из россиян.

В России говорят о принудительном призыве

DW также напомнила о сообщениях из Пензенской области, появившихся в июне. По данным местных СМИ, мужчин силой доставляли в военкоматы и заставляли подписывать военные контракты.

Из-за распространения таких случаев жители региона организовывали протесты в поддержку своих родственников и соседей. Журналисты, следящие за ситуацией, отмечают, что такие рейды продолжаются.

Журналистка издания "Важные Истории" Елена Лемясова рассказала DW, что мужчин могут задерживать у входов в многоквартирные дома. По ее словам, после этого их иногда доставляют в воинские части, где могут удерживать перед отправкой на фронт.

Что означает повестка для проверки данных

Российский юрист Артем Клига пояснил, что повестка для проверки данных сама по себе не означает призыва, мобилизации или отправки на фронт.

"Эти повестки лишь свидетельствуют о том, что военные комиссариаты существенно усовершенствовали процедуры военной регистрации. В случае начала мобилизации такие записи помогут властям быстро призвать необходимых людей", — сказал Клига.

Россияне все чаще сообщают о заранее выданных мобилизационных приказах. В мирное время такие распоряжения не обязывают граждан к каким-либо действиям. Если же власти объявят мобилизацию, получатели должны явиться в указанный военкомат.

Российский юрист Тимофей Васкин рассказал DW, что в первой половине текущего года количество таких приказов могло резко возрасти.

"Они выдавались как до войны, так и во время войны, но в первой половине 2026 года ситуация изменилась: судя по всему, их начали выдавать сотнями тысяч", — отметил правовед.

По его словам, точных данных нет, поскольку эта информация засекречена. Очевидно одно: количество сообщений в соцсетях и обращений к юристам возросло в десятки раз.

Указ о мобилизации остается в силе

DW отмечает, что указ о частичной мобилизации в России, который Путин принял еще в 2022 году, официально не отменен — он до сих пор остается в силе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно называл сообщения о новой волне мобилизации фейком, но критики напоминают, что подготовку к мобилизации в 2022 году он тоже отрицал. За восемь дней до объявления о частичном призыве представитель Кремля заявлял: "На данный момент этот вопрос не обсуждается".

В России ищут специалистов по мобилизации

По состоянию на 8 августа DW обнаружила на российской платформе HeadHunter несколько вакансий, связанных с "готовностью к мобилизации". 40 таких вакансий были доступны в Москве и Московской области, а еще 13 — в Санкт-Петербурге.

Компании ищут сотрудников, которые должны подготовить план мобилизации и определить действия организации на случай перевода экономики на военный режим. Также они должны готовить компании к чрезвычайным ситуациям и мероприятиям гражданской обороны.

Такие вакансии размещают как частные компании, так и государственные учреждения.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 2 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин выступил на пресс-конференции после ежегодной встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Во время своего выступления президент РФ назвал слухи о мобилизации собачьим бредом. По его мнению, продолжается информационная атака на Россию.

Также Новини.LIVE писал о заявлении президента РФ. Владимир Путин считает, что достижение мирного соглашения о прекращении войны в Украине возможно при одном условии. Речь идет о компромиссе непосредственно между участниками конфликта. Другие страны должны играть лишь вспомогательную роль.