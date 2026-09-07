Посадовицю ЦНАПу та депутатку сільради судитимуть за вимагання хабаря за відстрочку

Поліцейські в кабінеті секретаря сільської ради. Фото: Прокуратура України

У Тернопільській області судитимуть начальницю відділу ЦНАПу однієї із сільських рад Чортківського району і депутатку-секретаря цієї ж сільради. Обох жінок обвинувачують у хабарництві. Йдеться про вимагання в чоловіка призовного віку грошей за виготовлення необхідних для отримання відстрочки документів.

Про це 28 серпня повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

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Деталі справи

За даними слідства, у травні поточного року до сільської ради звернувся, щоб оформити відстрочку від мобілізації військовозобов'язаний. Чоловік мав законну підставу для уникнення призову, тому що доглядає за 84-річною матір'ю. Попри це, посадовиці заявили, що швидко зроблять акт про постійний догляд і продадуть пакет документів до ТЦК лише за дві тисячі 300 доларів. Коли порушниці у приміщенні сільради отримали оплату за "послугу", їх затримали.

Яке покарання загрожує обвинуваченим

Максимальним покаранням, яке передбачається за вимагання і одержання хабаря (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), є від п'яти до десяти років позбавлення волі, до трьох років заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна. Досудове розслідування завершили. Справу скерували до суду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речницю управління СБУ в Житомирській області Ірину Мартинюк повідомляв, що 26-річного жителя Звягеля судитимуть за перешкоджання діяльності військових. Молодик був адміністратором Viber-чату, де інформували про роботу представників ТЦК. Завдяки цим повідомленням військовозобов'язані знали, де перебувають групи оповіщення, та уникали зустрічі з ними.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Львівську обласну прокуратуру писав, що житель Львівщини відмовився від повістки та не прибув до ТЦК. Чоловік вважав, що не може служити, тому що має проблеми зі здоров'ям. Найближчі три роки він проведе у в'язниці.