Чиновницу ЦПАУ и депутата сельского совета будут судить за вымогательство взятки за отсрочку

Полицейские в кабинете секретаря сельского совета. Фото: Прокуратура Украины

В Тернопольской области будут судить начальницу отдела ЦПАУ одного из сельских советов Чортковского района и депутата-секретаря этого же сельсовета. Обеих женщин обвиняют во взяточничестве. Речь идет о вымогательстве у мужчины призывного возраста денег за оформление документов, необходимых для получения отсрочки.

Об этом 28 августа сообщили в Тернопольской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

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Детали дела

По данным следствия, в мае текущего года в сельский совет обратился военнообязанный с просьбой оформить отсрочку от мобилизации. У мужчины было законное основание для освобождения от призыва, поскольку он ухаживает за 84-летней матерью. Несмотря на это, чиновницы заявили, что быстро оформят акт о постоянном уходе и передадут пакет документов в ТЦК только за две тысячи 300 долларов. Когда нарушительницы в помещении сельсовета получили оплату за "услугу", их задержали.

Какое наказание грозит обвиняемым

Максимальным наказанием, которое предусматривается за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), является от пяти до десяти лет лишения свободы, до трех лет запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискация имущества. Досудебное расследование завершили. Дело направили в суд.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря управления СБУ в Житомирской области Ирину Мартынюк сообщал, что 26-летнего жителя Звягеля будут судить за препятствование деятельности военных. Молодой человек был администратором чата в Viber, где распространяли информацию о работе представителей ТЦК. Благодаря этим сообщениям военнообязанные знали, где находятся группы оповещения, и избегали встречи с ними.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру писал, что житель Львовщины отказался от повестки и не явился в ТЦК. Мужчина считал, что не может служить, поскольку у него проблемы со здоровьем. Ближайшие три года он проведет в тюрьме.