Шеврон працівника ДБР, затримання підозрюваних у катуванні чоловіка. Фото: dbr.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Двох посадовців Чернівецького ТЦК і керівника громадської організації обвинувачують у катуванні чоловіка, який не схотів отримувати повістку. Розслідування завершили. Справу розгляне суд.

Про це в п'ятницю, 27 листопада, повідомило Державне бюро розслідувань, передає Новини.LIVE.

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Катування у ТЦК

За даними слідства, правоохоронці доставили військовозобов'язаного до військкомату, щоб там перевірили його військово-облікові документи. У приміщенні ТЦК чоловікові хотіли вручити повістку, але він відмовився. Після цього посадовці військкомату та очільник громадської організації почали погрожувати затриманому, називали його нецензурними словами, били по голові та тулубу. Коли потерпілий все-таки отримав повістку, нападники не припинили насильства. Урешті-решт чоловікові вдалося від них вирватися та втекти.

Яке покарання загрожує причетним до побиття

У грудні минулого року трьом фігурантам повідомили про підозру в катуванні (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, — Ред.). Порушникам загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що житель Хмельниччини проігнорував бойову повістку. Згодом чоловік мобілізувався до ЗСУ. Попри це, до кримінальної відповідальності його все ж таки притягнули.

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