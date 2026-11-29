Шеврон работника ГБР, задержание подозреваемых в пытках мужчины. Фото: dbr.gov.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Двух чиновников Черновицкого ТЦК и руководителя общественной организации обвиняют в пытках мужчины, который отказался получить повестку. Расследование завершили. Дело рассмотрит суд.

Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщило Государственное бюро расследований, передает Новини.LIVE.

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Пытки в ТЦК

По данным следствия, правоохранители доставили военнообязанного в военкомат, чтобы там проверили его военно-учетные документы. В помещении ТЦК мужчине хотели вручить повестку, но он отказался. После этого чиновники военкомата и руководитель общественной организации начали угрожать задержанному, обзывали его нецензурными словами, били по голове и туловищу. Когда потерпевший все-таки получил повестку, нападавшие не прекратили насилие. В конце концов мужчине удалось от них вырваться и сбежать.

Какое наказание грозит причастным к избиению

В декабре прошлого года трем фигурантам сообщили о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). Нарушителям грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр сообщал, что житель Хмельницкой области проигнорировал боевую повестку. Впоследствии мужчина мобилизовался в ВСУ. Несмотря на это, к уголовной ответственности его все же привлекли.

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