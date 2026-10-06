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Головна Мобілізація Поштар приніс протерміновану повістку: як довести свою правоту

Поштар приніс протерміновану повістку: як довести свою правоту

Ua ru
6 жовтня 2026 10:35
Поштар приніс повістку з протермінованою датою явки: які дії
Чоловік розписується в документах. Фото: УНІАН

Військкомати не штрафуватимуть за неявку, якщо поштар приніс повістку надто пізно. Однак, це не означає, що можна проігнорувати такий документ, так діяти категорично заборонено. Українцям радять обов'язково зберігати конверт із поштовими штемпелями, щоб обґрунтувати прострочення, та оперативно повідомити ТЦК про причини затримки.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Відповідальність та штрафи за поштові затримки

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку про виклик до ТЦК та СП, де дата уже протермінована, то це ще не перетворює громадянина на порушника. Найважливішим тут буде саме день фактичного вручення листа, а не цифри, вписані у сам бланк.

Наприклад якщо військовозобов'язаний об'єктивно не міг оновити дані 1 жовтня, бо поштар приніс відправлення лише через два дні, то автоматичних санкцій не буде.

Але протермінована повістка не скасовує обов'язку з'явитися до установи. Закон виділяє рівно три дні на те, щоб зв'язатися з військкоматом і повідомити про поважну причину неявки, зокрема, у цьому випадку треба сказати про запізнілу поштову доставку.

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Після такого офіційного попередження у військовозобов'язаного залишається ще максимум сім календарних днів для того, щоб особисто прийти до центру комплектування. Просто ховати документ і сподіватися, що прострочена дата звільняє від походу до ТЦК, не варто, адже це розцінюватиметься як ухилення.

Які докази необхідно зберігати

Щоб уберегти себе від несправедливих звинувачень та штрафів, кожен елемент поштового відправлення слід ретельно зберегти. Навіть один день затримки має критичне значення для скасування потенційного штрафу.

Головним доказом невинуватості стане конверт із відповідними відмітками пошти. Крім нього, до ТЦК необхідно надати сам бланк повістки, корінець повідомлення про вручення, якщо він був передбачений, а також будь-які інші офіційні довідки від оператора зв'язку, які підтверджують реальну дату надходження листа за адресою.

Раніше Новини.LIVE писали, що офіційне бронювання гарантує тимчасову відстрочку від служби, але це не викреслює чоловіка з реєстру військовозобов'язаних. Саме тому йому можуть вручити повістку, але це не означає негайного скасування його бронювання чи автоматичної відправки на фронт. Зазвичай це робиться лише для стандартної звірки даних.

Закон вимагає з'явитися до ТЦК точно в день і час, вказані у документі, інакше на військовозобов'язаного чекає штраф. Громадяни мають законне право уникнути штрафу ми покарання за неявку, але виключно за наявності дійсно поважної причини, яку обов'язково доведеться підтвердити офіційними довідками.

пошта мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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