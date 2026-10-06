Почтальон принес повестку с просроченной датой явки: что делать

Мужчина подписывает документы. Фото: УНИАН

Военкоматы не будут налагать штрафы за неявку, если почтальон доставил повестку слишком поздно. Однако это не означает, что можно игнорировать такой документ — так поступать категорически запрещено. Украинцам рекомендуют обязательно сохранять конверт с почтовыми штемпелями, чтобы обосновать просрочку, и оперативно сообщить в ТЦК о причинах задержки.

Об этом сообщили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Ответственность и штрафы за почтовые задержки

Если военнообязанный получил повестку о вызове в ТЦК и СП, где дата уже просрочена, то это ещё не делает гражданина нарушителем. Самым важным здесь будет именно день фактической вручения письма, а не цифры, вписанные в сам бланк.

Например, если военнообязанный объективно не мог обновить данные 1 октября, поскольку почтальон доставил отправление только через два дня, то автоматических санкций не будет.

Но просроченная повестка не отменяет обязанности явиться в учреждение. Закон отводит ровно три дня на то, чтобы связаться с военкоматом и сообщить о уважительной причине неявки; в частности, в данном случае необходимо указать на задержку почтовой доставки.

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После такого официального предупреждения у военнообязанного остается еще максимум семь календарных дней для того, чтобы лично явиться в центр комплектования. Просто прятать документ и надеяться, что просроченная дата освобождает от похода в ТЦК, не стоит, ведь это будет расцениваться как уклонение.

Какие доказательства необходимо сохранять

Чтобы уберечь себя от несправедливых обвинений и штрафов, каждый элемент почтового отправления следует тщательно сохранить. Даже один день задержки имеет решающее значение для отмены потенциального штрафа.

Главным доказательством невиновности станет конверт с соответствующими отметками почты. Помимо него, в ТЦК необходимо предоставить сам бланк повестки, корешок уведомления о вручении, если он был предусмотрен, а также любые другие официальные справки от оператора связи, подтверждающие фактическую дату поступления письма по адресу.

Ранее Новини.LIVE писали, что официальная отсрочка гарантирует временную отсрочку от службы, но это не исключает мужчину из реестра военнообязанных. Именно поэтому ему могут вручить повестку, но это не означает немедленной отмены его бронирования или автоматической отправки на фронт. Обычно это делается лишь для стандартной сверки данных.

Закон требует явиться в ТЦК точно в день и время, указанные в документе, иначе военнообязанному грозит штраф. Граждане имеют законное право избежать штрафа или наказания за неявку, но исключительно при наличии действительно уважительной причины, которую обязательно придется подтвердить официальными справками.