Де знайти допомогу ветерану з працевлаштуванням та медициною

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Захисники та захисниці України можуть отримати персонального помічника для вирішення бюрократичних, медичних чи соціальних питань. Уже близько 3000 фахівців із супроводу ветеранів доступні для пошуку через офлайн-підрозділи у громадах та спеціальний сервіс "Ветеран PRO" у державному застосунку "Дія".

Як скористатися цією послугою пояснили у Міністерстві у справах ветеранів України, передає Новини.LIVE.

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Чим допомагають персональні помічники ветеранам

Фахівці супроводжують процес оформлення необхідних статусів та документів, а також сприяють в отриманні належних соціальних виплат. Окрім паперових питань, вони консультують щодо медичних послуг, проходження реабілітації, участі у програмах забезпечення житлом, здобуття освіти чи пошуку роботи.

А ще такі спеціалісти надають інформацію про актуальні гранти, пропонують базову психологічну підтримку та координують пошук ветеранських просторів для спілкування у спільнотах.

Як демобілізованим знайти фахівця із супроводу

Зв'язатися з потрібним спеціалістом можна двома шляхами. Найшвидший цифровий формат доступний у мобільному застосунку "Дія". Для цього користувачу необхідно відкрити програму, зайти у розділ "Сервіси" та обрати вкладку "Ветеран PRO".

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Далі через функцію "Пошук фахівця" достатньо вказати потрібну область і громаду або ж ввести прізвище, ім'я та по батькові конкретного працівника. Система одразу видасть контакти та інформацію про установу, де він працює. Після завершення консультації сервіс дозволяє оцінити якість послу, для цього передбачена опція "Поділитися враженнями".

Для тих, кому зручніше розв'язувати питання наживо, працює офлайн-маршрут. Демобілізовані та їхні родичі можуть звернутися безпосередньо до місцевих підрозділів з питань ветеранської політики у своїх громадах. Працівники цих відомств на місці підберуть фахівця із супроводу та спрямують людину до відповідної установи, зважаючи на специфіку її запиту.

Як писали раніше Новини.LIVE, Бельгія спрямує 4 млн євро на ветеранські програми в Україні, які підуть на цифровізацію профільного міністерства та розробку електронних баз даних.

Також очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський виступив з ініціативою сформувати спільний військовий підрозділ "Європейський легіон", основу якого після закінчення бойових дій могли б скласти загартовані в боях українські ветерани для ефективної протидії гібридним загрозам із боку Москви.