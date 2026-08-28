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Главная Мобилизация Поиск помощника для ветерана: как работает новый сервис

Поиск помощника для ветерана: как работает новый сервис

Ua ru
28 августа 2026 12:20
Где ветерану можно получить помощь по вопросам трудоустройства и медицинского обслуживания
Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Защитники и защитницы Украины могут получить персонального помощника для решения бюрократических, медицинских или социальных вопросов. Уже около 3000 специалистов по сопровождению ветеранов доступны для поиска через офлайн-подразделения в общинах и специальный сервис "Ветеран PRO" в государственном приложении "Дія".

Как воспользоваться этой услугой, объяснили в Министерстве по делам ветеранов Украины, передает Новини.LIVE.

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Чем помогают личные помощники ветеранам

Специалисты сопровождают процесс оформления необходимых статусов и документов, а также содействуют в получении положенных социальных выплат. Помимо бумажной волокиты, они консультируют по вопросам медицинских услуг, прохождения реабилитации, участия в программах обеспечения жильем, получения образования или поиска работы.

А еще такие специалисты предоставляют информацию об актуальных грантах, предлагают базовую психологическую поддержку и координируют поиск ветеранских площадок для общения в сообществах.

Как демобилизованным найти специалиста по сопровождению

Связаться с нужным специалистом можно двумя способами. Самый быстрый цифровой формат доступен в мобильном приложении "Дія". Для этого пользователю необходимо открыть приложение, зайти в раздел "Сервисы" и выбрать вкладку "Ветеран PRO".

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Далее с помощью функции "Поиск специалиста" достаточно указать нужную область и общину или же ввести фамилию, имя и отчество конкретного сотрудника. Система сразу выдаст контакты и информацию об учреждении, где он работает. По завершении консультации сервис позволяет оценить качество услуги; для этого предусмотрена опция "Поделиться впечатлениями".

Для тех, кому удобнее решать вопросы в режиме реального времени, доступен офлайн-режим. Демобилизованные и их родственники могут обратиться непосредственно в местные подразделения по вопросам ветеранской политики в своих общинах. Сотрудники этих ведомств на месте подберут специалиста по сопровождению и направят человека в соответствующее учреждение, учитывая специфику его запроса.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Бельгия выделит 4 млн евро на ветеранские программы в Украине, которые пойдут на цифровизацию профильного министерства и разработку электронных баз данных.

Также глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с инициативой сформировать совместное воинское подразделение "Европейский легион", основу которого после окончания боевых действий могли бы составить закаленные в боях украинские ветераны для эффективного противодействия гибридным угрозам со стороны Москвы.

Минобороны ветераны помощь социальная помощь госпомощь
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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