У Полтаві посилюють мобілізацію — де затримуватимуть тих, хто в розшуку

У Полтаві планують посилити мобілізаційні заходи, зокрема розшук тих, хто ухиляється від призову. ТЦК пропонує затримувати військовозобов'язаних не лише на вулицях, а й у державних установах.

Про це повідомили у Полтавській міській раді.

Посилення мобілізаційних заходів у Полтаві

ТЦК планує взаємодіяти з місцевою владою та державними органами. У такому разі в людей, які звертатимуться до ЦНАПу чи органів місцевого самоврядування, перевірятимуть статус щодо мобілізації.

Виконавчий комітет Полтавської міської ради 9 січня підтримав зміни в мобілізаційному процесі. За словами начальника Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП, полковника Сергія Карабліна ключовою ідеєю є оперативний обмін інформацією між установами. Якщо ухилянт приходить до держустанови, його дані мають передати до ТЦК. Для адміністративного затримання порушників і доставлення їх до військкомату виконкому пропонують залучати поліцейських.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін наголосив, що мобілізація в регіоні відбувається за загальнодержавною логікою. Територіальні центри не ухвалюють рішення самостійно. Є оперативні командування, командування видів, зокрема Сухопутних військ, і Генеральний штаб ЗСУ — саме вони визначають, скільки військових потрібно, куди їх направити та як розподілити по навчальних центрах.

"ТЦК — це не окремий орган, який діє сам по собі. Ми отримуємо завдання: скільки людей потрібно мобілізувати або відібрати за контрактом", — підсумував представник військкомату.

Нагадаємо, військовозобов'язані можуть змінювати місце державної реєстрації. Не є виключенням навіть ті, хто перебуває в розшуку через порушення правил військового обліку.

Також ми повідомляли, що працівники критично важливих підприємств можуть отримати бронювання. Тих, хто не проходив ВЛК, це теж стосується.