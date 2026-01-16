В Полтаве усиливают мобилизацию — где будут задерживать тех, кто в розыске

Работники ТЦК с военнообязанным. Фото иллюстративное: vinnitsa.info

В Полтаве планируют усилить мобилизационные мероприятия, в частности розыск тех, кто уклоняется от призыва. ТЦК предлагает задерживать военнообязанных не только на улицах, но и в государственных учреждениях.

Об этом сообщили в Полтавском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Усиление мобилизационных мероприятий в Полтаве

ТЦК планирует взаимодействовать с местными властями и государственными органами. В таком случае у людей, которые будут обращаться в ЦНАП или органы местного самоуправления, будут проверять статус по мобилизации.

Исполнительный комитет Полтавского городского совета 9 января поддержал изменения в мобилизационном процессе. По словам начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП, полковника Сергея Караблина ключевой идеей является оперативный обмен информацией между учреждениями. Если уклонист приходит в госучреждение, его данные должны передать в ТЦК. Для административного задержания нарушителей и доставки их в военкомат исполкому предлагают привлекать полицейских.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин подчеркнул, что мобилизация в регионе происходит по общегосударственной логике. Территориальные центры не принимают решения самостоятельно. Есть оперативные командования, командование видов, в частности Сухопутных войск, и Генеральный штаб ВСУ — именно они определяют, сколько военных нужно, куда их направить и как распределить по учебным центрам.

"ТЦК — это не отдельный орган, который действует сам по себе. Мы получаем задание: сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту", — подытожил представитель военкомата.

Напомним, военнообязанные могут менять место государственной регистрации. Не являются исключением даже те, кто находится в розыске из-за нарушения правил воинского учета.

Также мы сообщали, что работники критически важных предприятий могут получить бронирование. Тех, кто не проходил ВВК, это тоже касается.