Члени сім'ї загиблих військових - як оформити посвідчення члена сім'ї загиблого воїна

Члени родин загиблих військових. Фото: regnews.com.ua

Найближчі родичі загиблого військовослужбовця мають право на отримання відповідного посвідчення. Існують два види посвідчень, одне видається за умови загибелі військового під час війни, інше — за будь-яких умов, навіть у небойових ситуаціях.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Дві види посвідчень члена сім’ї загиблого

Існує два варіанти посвідчення для членів родини загиблих військових — так звані "сіре" та "чорне".

"Сіре" посвідчення видається членам родини військовослужбовця, який загинув у зв’язку із захистом Батьківщини або виконанням службових обов’язків у зоні бойових дій.

"Чорне" натомість охоплює дещо ширшу аудиторію, бо передбачене для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (зокрема, і у небойових ситуаціях).

Хто має право на "сіре" посвідчення

Адвокат В’ячеслав Кирда пояснив, хто має право на отримання "сірого" посвідчення члена сім’ї загиблого на війні військовослужбовця.

Це:

один з подружжя, який не одружився вдруге (незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні);

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі виплат родині зниклого безвісти військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про чотири підстави для відмови у виплатах родичам військового.